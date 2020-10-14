Süddeutshce Zeitung: отвыкшим за лето от масок москвичам напомнят о них штрафами
На фоне повторного обострения пандемии коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, который обязывает компании отправить 30% своих сотрудников на удалёнку, пишет Süddeutsche Zeitung. А всё потому, что многие москвичи отказывались делать это добровольно. Теперь же власти взяли ситуацию под свой контроль. Работодатели должны отправить им списки с телефонными и автомобильными номерами тех, кто будет выполнять свои должностные обязанности из дома. К слову, за время пандемии российское правительство собрало на своих граждан такое количество данных, что у любого активиста, выступающего за защиту конфиденциальной информации, «голова пойдёт кругом», отмечает немецкое издание.
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