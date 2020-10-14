Süddeutshce Zeitung: отвыкшим за лето от масок москвичам напомнят о них штрафами

На фоне обострения пандемии коронавируса власти Москвы ужесточают меры по борьбе с COVID-19, сообщает Süddeutsche Zeitung. При этом за лето многие жители столицы успели отвыкнуть от обязательного ношения масок и перчаток. Чтобы напомнить им о необходимости использования средств защиты, правительство усилило контроль и ввело штрафы, рассказывает немецкое издание.

На фоне повторного обострения пандемии коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, который обязывает компании отправить 30% своих сотрудников на удалёнку, пишет Süddeutsche Zeitung. А всё потому, что многие москвичи отказывались делать это добровольно. Теперь же власти взяли ситуацию под свой контроль. Работодатели должны отправить им списки с телефонными и автомобильными номерами тех, кто будет выполнять свои должностные обязанности из дома. К слову, за время пандемии российское правительство собрало на своих граждан такое количество данных, что у любого активиста, выступающего за защиту конфиденциальной информации, «голова пойдёт кругом», отмечает немецкое издание.

При этом трудности у москвичей возникают не только с уходом на удалёнку, но и с соблюдением мер по борьбе с COVID-19 на улицах города, продолжает автор статьи. По-видимому, за лето многие отвыкли от обязательного ношения масок и перчаток в метро и супермаркетах. Теперь же охранники на входе в магазин напоминают покупателям о необходимости использования средств защиты. Тем же, кто пренебрегает правилами в метро, грозит штраф. В московском департаменте транспорта заявили, что его оплатили уже 96 тыс. пассажиров.

Число ежедневых заражений в России вновь достигло пятизначных чисел, продолжает издание. Поэтому в школах Москвы продлили осенние каникулы. Заседания Государственной думы теперь снова проходят в онлайн-формате из-за того, что в сентябре за одну неделю с COVID-19 были госпитализированы восемь парламентариев. После того как один из оперных певцов заболел коронавирусом, в Большом театре отменили спектакли, но он всё ещё открыт, как и бары с ресторанами. «Но кто знает, как долго это продлится», — заключает издание.