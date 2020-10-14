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112: почти 60% украинцев выступают за покупку вакцины против коронавируса у России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Согласно результату опроса, проведённого компанией «Роботизированные телесистемы», более 60% украинцев поддерживают идею покупки вакцины против коронавируса у России. Как передаёт «112 Украина», противоположное мнение высказали 29,5% опрошенных, ещё 11,1% затруднились ответить на этот вопрос.
112: почти 60% украинцев выступают за покупку вакцины против коронавируса у России
Reuters

Больше половины украинцев поддерживают идею покупки вакцины против коронавируса у России. Как передаёт «112 Украина», об этом говорится в социологическом исследовании, проведённом компанией «Роботизированные телесистемы» в период с 9 до 12 октября 2020 года.

Респондентам задали вопрос: «Известно, что Россия подтвердила возможность поставки на Украину вакцины против коронавируса. При этом мнения на Украине по поводу такой поставки разделились. По вашему мнению, нужно ли уже сейчас покупать вакцину в России или нужно ждать, чтобы её начала производить другая страна?»

Почти 60% респондентов заявили, что Украина должна покупать вакцину в России. Противоположное мнение высказали 29,5% опрошенных, ещё 11,1% затруднились ответить на этот вопрос.
 
Социологическая компания «Роботизированные телесистемы» провела исследование общественного мнения 9—12 октября 2020 года. Для получения ответов респондентов была использована случайная генерация мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность составила 3 тыс. респондентов. Статистическая погрешность — около 2,8%.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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