112: почти 60% украинцев выступают за покупку вакцины против коронавируса у России

05:42
Трамп рассказал о новейшем вооружении США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна обладает новейшим вооружением, которого нет ни в одном другом государстве.
05:23
Глава МИД Армении высоко оценил роль Лаврова в переговорах по Карабаху
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сыграл важную роль во время московских переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
05:04
Глава Минздрава Калининградской области заболел коронавирусом
Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
04:45
Эксперт рассказал о правилах безопасной поездки в такси
Профессор, доктор медицинских Владимир Таточенко рассказал об основных правилах безопасной поездки на такси в условиях распространения коронавирусной инфекции.
04:27
Трамп после принятия лекарства от COVID-19 сравнил себя с Суперменом
Президент США Дональд Трамп заявил, что после принятия препарата от коронавирусной инфекции почувствовал себя героем комиксов Суперменом.
04:09
В РАН оценили ход испытаний вакцины центра Чумакова от COVID-19
Президент РАН Александр Сергеев оценил ход клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук.
03:52
Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 825 тысяч
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Мексике возросло на 4295 и достигло 825 340.
03:35
В Московском регионе предупредили об опасности порывистого ветра
В Москве и Московской области с утра четверга, 15 октября, объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за порывистого ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
03:18
Число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии превысило 924 тысячи
В Колумбии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 5015 и достигло 924 098.
03:01
Генпрокурор России прибыл на Камчатку
Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл на Камчатку. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.
02:44
Число случаев коронавируса в мире превысило 38 млн
В мире зафиксировано более 38 млн случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
02:27
В КЗЖ призвали освободить задержанных в Белоруссии журналистов
Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» (КЗЖ) призвала белорусские власти освободить задержанных при освещении протестов работников СМИ.
02:25
Дубль Суареса с пенальти не спас Уругвай от проигрыша Эквадору в отборе на ЧМ-2022
Дубль Суареса с пенальти не спас Уругвай от проигрыша Эквадору в отборе на ЧМ-2022 в матче квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.
02:18
Лобов заявил, что Тухугова нужно отчислить из UFC
Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов заявил, что Зубайру Тухугову стоит отчислить из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
02:10
В Бразилии за сутки выявили более 10 тысяч случаев коронавируса
В Бразилии за сутки выявлено 10 220 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в стране достигло 5 113 628.
02:07
Соболев: конечно, было бы интересно попробовать свои силы за границей
Форвард московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Соболев рассказал, хотел бы ли он попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.
01:56
Александр Емельяненко: Нурмагомедов наиболее близок к первому поражению
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.
01:53
В России за сутки потушили 38 природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 38 природных пожаров в России на площади 579 га. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.
01:36
Макрон прокомментировал избрание Франции в СПЧ ООН
Президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил избрание республики в Совет ООН по правам человека.
01:29
Соболев: Дзюба проиграл мне 580 тысяч отжиманий
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев рассказал о своих взаимоотношениях с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
01:20
Число случаев коронавируса в Турции превысило 338 тысяч
В Турции за сутки выявили 1632 новых случая заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
01:09
Аргентина обыграла Боливию в квалификации ЧМ-2022
Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Боливии в матче квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.
00:54
Действие всеобщего карантина в Израиле продлили до 18 октября
В Израиле до 18 октября продлён режим всеобщего карантина из-за ситуации с коронавирусом. Об этом говорится в совместном заявлении главы правительства и Министерства здравоохранения.
00:51
Глебов об отборе на молодёжный Евро-2021: мы пытались гнуть свою линию
Полузащитник молодёжной сборной России по футболу Даниил Глебов прокомментировал выход команды на чемпионат Европы — 2021 среди игроков до 21 года (U21).
00:41
Нурмагомедов считает, что время Фергюсона ушло
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение о карьерных перспективах американца Тони Фергюсона.
00:33
Тест премьера Польши на коронавирус оказался отрицательным
Тест премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер.
00:19
Люксембург обыграл Черногорию вышел на первое место в группе Лиги наций
Сборная Люксембурге одержала победу над национальной командой Черногории в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
00:16
Во Франции за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 12 993 — до 756 472.
00:04
Зе Луиш: я пришёл в «Локомотив», чтобы стать чемпионом снова
Нападающий сборной Кабо-Верде по футболу Зе Луиш прокомментировал свой переход в московский «Локомотив».
23:59
Глава дипломатии ЕС ушёл на самоизоляцию
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в своём Twitter, что ушёл на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.
23:46
Помпео прокомментировал избрание России в СПЧ ООН
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал избрание России, Китая и Кубы в Совет по правам человека ООН.
23:42
Германия сыграла вничью со Швейцарией в Лиге наций, пропустив дважды к 26-й минуте
Сборные Германии и Швейцарии сыграли вничью в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
23:40
Психолог прокомментировала ситуацию с коронавирусом
Клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова прокомментировала ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.
23:39
В Ленобласти выделили средства на лекарства для больных COVID-19
В Ленинградской области выделили ещё 5 млн рублей для приобретения лекарств от COVID-19 для амбулаторных больных.
23:34
В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались ещё 52 пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, в городе увеличилось до 5739, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
23:34
Украина победила Испанию в матче Лиги наций УЕФА
Сборная Украины одержала победу над национальной командой Испании в матче группового этапа Лиги наций УЕФА.
23:31
В США прокурор ходатайствует об освобождении россиянки Осиповой
Американский прокурор подписал ходатайство об освобождении из-под стражи россиянки Богданы Осиповой.
23:21
Нурмагомедов рассказал, как отреагировал на поражение Фергюсона от Гэтжи
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих ощущениях от поражения Тони Фергюсона в бою с Джастином Гэтжи за звание временного чемпиона.
23:18
Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week проведут на отдельных площадках из-за пандемии
Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week проведут на восьми отдельных площадках из-за пандемии.
23:14
Рябков прокомментировал условие США для продления договора СНВ
Замглавы российского МИД Сергей Рябков прокомментировал заявление спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли о том, что Вашингтон готов продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.
23:08
Ласицкене намерена выступить на «Битве полов»
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене намерена выступить на турнире по прыжкам в высоту «Битва полов» в Москве.
23:02
Эксперт оценил вероятность повторного заболевания COVID-19
Член-корреспондент Российской академии наук директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев оценил вероятность повторного заболевания COVID-19.
22:59
Газзаев: эта молодёжная сборная — будущее нашей национальной команды
Бывший главный тренер ЦСКА и национальной сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал выход молодёжной команды на чемпионат Европы — 2021 среди игроков до 21 года (U21).
22:53
США назвали условие для продления договора СНВ
В США заявили о готовности продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.
22:46
Мутко: у молодёжки такой состав, что было бы грех не выйти на Евро-2021
Бывший глава Российского футбольного союза, экс-министр спорта Виталий Мутко прокомментировал выход молодёжной сборной России по футболу на чемпионат Европы — 2021 среди игроков до 21 года (U21).
22:44
На вокзалах и станциях Тюменской области усилили меры профилактики COVID-19
На вокзалах и станциях Тюменской области усилены меры профилактики COVID-19.
22:42
В Греции за сутки выявили 408 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 408 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
22:41
В Подмосковье более 360 тысяч сотрудников предприятий сделали прививку от гриппа на работе
В Московской области более 360 тыс. сотрудников предприятий сделали прививку от гриппа на работе.
22:39
Эксперт оценил ситуацию с повторным заболеванием COVID-19
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, доктор медицинских наук Виктор Зуев оценил ситуацию с повторным заболеванием COVID-19.
22:37
В Удмуртии рассказали о работе по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
В 2020 году в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в районы Удмуртии пришли работать 27 врачей и 18 фельдшеров.