CNN: в США заявили о попытках России, Китая и Ирана помешать Вашингтону создать вакцину от COVID-19

Тот факт, что президент США Дональд Трамп заразился COVID-19, — это проблема «уровня национальной безопасности», — об этом, как сообщает CNN, заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина.

Эта проблема, по его словам, открывает очередную обостряющую идейные разногласия «рану», которую могут использовать враги Америки.

«Я думаю, что это открытая рана, которую могут использовать наши противники, — заявил Уильям Эванина в интервью телеканалу Hearst. — Но теперь, когда президенту был поставлен диагноз, это даёт им возможность снова усилить, обострить и расширить посылы с обеих сторон».

Эванина, хотя и не стал называть это угрозой национальной безопасности, но отметил, что это влияет на президентские выборы, поскольку три основных противника, пытающиеся повлиять на голосование 2020 года, — Россия, Китай и Иран — также проводят операции влияния, когда дело касается коронавируса.

«Это только укрепляет их способность действовать так в больших масштабах, — сказал Эванина. — И мы наблюдаем и продолжим наблюдать более агрессивную деятельность наших противников в отношении президента в связи с его ситуацией с COVID. Так что для нас речь идёт о проблеме уровня национальной безопасности».

По словам Эванины, иностранные разведслужбы также пытаются помешать созданию американской вакцины против COVID-19.

«Как только мы получим её, они наверняка будут мешать нашим попыткам передать её вам, — заявил он. — Конечно же, Китай, Россия и Иран, те же три игрока, пытаются помешать нам получить вакцину».



Между тем он заверил, что как только вакцина будет создана, власти защитят всю цепочку поставок, и вакцина дойдёт до американцев.