«Невообразимо, но возможно»: в ВОЗ предположили, что коронавирус способен унести до 2 млн жизней

Глава подразделения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан допустил, что до того как вакцина от коронавируса станет доступна людям по всему миру, число жертв COVID-19 может вырасти до 2 млн человек, пишет El Periódico. При этом для то чтобы снизить летальность необходимо предпринимать согласованные действия в ходе создания вакцины и сохранять меры по сдерживанию распространения заболевания.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что к началу массовой вакцинации от коронавируса в мире, для чего согласно самым оптимистичным прогнозам потребуется ещё девять месяцев, число жертв COVID-19 может достичь 2 млн человек, сообщает El Periódico.

«Эта цифра невообразима, но вполне возможна», — заявил глава подразделения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан в ходе пресс-конференции, уточнив, что за девять месяцев пандемия унесла почти 1 млн жизней.

По словам Райана, для того чтобы не допустить увеличения числа смертей от COVID-19 вдвое в 2021 году, необходимо предпринимать согласованные действия при разработках вакцины от вируса. Кроме того, специалист призвал сохранять все существующие меры по сдерживанию распространения коронавируса, начиная с отслеживания контактов заболевших и их лечения, заканчивая профилактическими мерами.



Представитель агентства ООН также отметил, что летальность COVID-19, которая в данный момент составляет 0,5%, удалось сократить примерно в четыре раза благодаря прогрессу в лечении тяжёлых случаев в отделениях интенсивной терапии, в том числе при помощи дексаметазона.

Помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард предупредил, что не стоит возлагать все ожидания исключительно на вакцину от коронавируса, призвав обращаться к приобретённым за время пандемии знаниям, которые могут спасти множество жизней.

«В противном случае, даже когда у нас будет вакцина, люди могут умирать в ожидании её получения», — приводит издание слова Эйлварда.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что несмотря на то, что во всём мире проводится более 1700 клинических испытаний «перспективных методов лечения» от COVID-19, только использование дексаметазона позволило снизить летальность заболевания.

При этом Гебрейесус отметил, что для успешной реализации программы ACT Accelerator, направленной на ускорение исследований, которые нацелены на совершенствование тестов по выявлению коронавируса лечение инфекции и разработку противовирусных вакцин, нужны крупные инвестиции. Текущий дефицит финансирования инициативы составляет $35 млрд.

«Это примерно столько же, сколько жители Земли тратят каждые две недели на покупку сигарет», — заявил глава организации.

Гебрейесус подчеркнул, что ВОЗ не призывает к благотворительности, а просит лишь «инвестировать в глобальное восстановление», напомнив, что в этом году пандемия принесёт мировому сообществу убытки в размере $7 трлн, то есть мировой ВВП сократится почти на 8%, пишет El Periódico.