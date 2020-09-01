Hill: глава ВОЗ призвал страны «не притворяться», что эпидемия закончилась

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предостерёг от поспешного снятия ограничений против коронавируса. По его словам, страны, которые стремятся оживить свою экономику, не должны «делать вид», что угроза COVID-19 уже миновала, передаёт The Hill.

Ряд государств стремятся снять ограничения против распространения коронавируса, чтобы оживить экономику, но они не должны «делать вид», что угроза COVID-19 исчезла. С таким предупреждением выступил руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передаёт The Hill.

«Чем больше страны контролируют вирус, тем больше они могут открываться. Открытие без контроля — это верный путь к катастрофе, — заявил глава ВОЗ. — Ни одна страна не может просто притворяться, что пандемия закончилась».

Он также подчеркнул необходимость защиты уязвимых слоёв населения. В том числе пожилых людей, людей с сопутствующими заболеваниями и основных работников, которые, по его словам, помогают системам здравоохранения облегчить бремя и спасают жизни.

«Если страны серьёзно относятся к открытию, они должны серьёзно подходить к сдерживанию распространения (коронавируса. — ИноТВ) и спасению жизней, — сказал Гебрейесус. — Подобный баланс может показаться невозможным, но это не так. Его можно достичь, и он уже достигается».

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус поразил более 25 млн и унёс жизни 848 тыс. человек во всём мире. На США приходится более 6 млн случаев заболевания и наибольшее количество летальных исходов — свыше 183 488.

Американские штаты в той или иной степени открыли свою экономику. При этом в стране не действуют общенациональные ограничения для сдерживания распространения коронавируса, обращает внимание The Hill.