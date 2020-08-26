Euronews: в ВОЗ заявили о полной победе над полиомиелитом в Африке

03:00
Альмирон назначен главным тренером «Эльче»
Аргентинский тренер Хорхе Альмирон возглавил испанский «Эльче».
03:00
Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в Керчи
Один человек пострадал в результате пожара в многоэтажном жилом доме в Керчи, специалисты выясняют причину происшествия. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу крымского МЧС.
03:00
Кузнецова рассказала об основных трудностях в новом учебном году
Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала об основных трудностях, с которыми столкнутся образовательные учреждения в новом учебном году.
03:00
«Енисей» уволил за прогулы боровшегося с коронавирусом массажиста клуба
Красноярский «Енисей» уволил массажиста Нуретдина Аскерова за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины.
03:00
В Азербайджане число случаев коронавируса достигло 35 707
В Азербайджане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 35 707.
03:00
«Манчестер Сити» намекнул на трансфер Месси
«Манчестер Сити» оригинально анонсировал готовящийся переход игрока.
03:00
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя
Гидрометцентр объявил в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности в среду, 26 августа, из-за сильного дождя.
03:00
Природный пожар в Анапе потушили
Пожар на территории Анапы между населёнными пунктами Большой Утриш и Малый Утриш ликвидирован, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
03:00
МЧС проинспектировало школы России перед началом учебного года
Сотрудники МЧС России в преддверии 1 сентября проверили 91 тыс. школ и детских садов на предмет соблюдения требований безопасности.
03:00
Дегтярёв провёл заседание комиссии по стратегическому развитию
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв провёл заседание комиссии по стратегическому развитию, отбору госпрограмм и проектов.
03:00
Путин оценил ситуацию с Башкирской содовой компанией
Российский лидер Владимир Путин на совещании с членами правительства прокомментировал ситуацию с Башкирской содовой компанией.
03:00
Число случаев коронавируса в Приднестровье достигло 1951
За прошедшие сутки число случаев заболевания коронавирусом в Приднестровье возросло на 51 и достигло 1951.
03:00
Уайт пообещал Поветкину войну в поединке-реванше
Британский боксёр тяжёлого веса Диллиан Уайт поделился ожиданиями от реванша с Александром Поветкиным.
03:00
Кверквелия дебютирует за «Ротор» в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич объявил стартовый состав на матч пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
03:00
Все москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19
Каждый москвич может принять участие в исследованиях вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
03:00
Гилерме пожелал травмированному Баринову вернуться на поле ещё более сильным
Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме поддержал своего одноклубника и партнёра по сборной России Дмитрия Баринова, который получил разрыв передней крестообразной связки колена в матче со «Спартаком».
03:00
Голикова рассказала об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19
Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства рассказала об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Государственным научным центром «Вектор».
03:00
Соболев включён в основной состав «Спартака» на матч с «Ротором»
Московский «Спартак» объявил состав на матч пятого тура чемпионата России по футболу с «Ротором» в Волгограде.
03:00
Черчесов пожелал Луценко выздоровления и не исключил его вызова в сборную в октябре
Евгений Луценко не приедет в расположение сборной России из-за повреждения задней поверхности бедра.
03:00
В России за распространение недостоверной финансовой информации заблокированы 24 сайта
Генеральная прокуратура в сотрудничестве с Банком России и Роскомнадзором добилась блокировки доступа к 24 сайтам, распространяющим недостоверные сведения в кредитно-финансовой сфере.
03:00
В Россию экстрадировали обвиняемого в хищении более 500 млн рублей
Генпрокуратура России сообщила об экстрадиции с Кипра обвиняемого в хищении более 500 млн рублей Ираклия Джанджгавы.
03:00
Цзю заявил, что его сын Тим выступает за Австралию и Россию
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что его сын, перспективный боксёр категории до 69,9 кг Тим, выступает не только за Австралию, но и за Россию, гражданином которой он также является.
03:00
Минск готов к диалогу с зарубежными партнёрами по ситуации в стране
Белоруссия готова к конструктивному диалогу с зарубежными партнёрами по ситуации в стране без угроз и вмешательства во внутренние дела. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в ходе телефонных переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.
03:00
Эксперт оценил ситуацию с динамикой курса рубля
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рассказал, при каких условиях рубль может снова укрепиться.
03:00
В Саратове мать убитой девочки прокомментировала приговор суда
Мать убитой в Саратове девятилетней Лизы Киселёвой прокомментировала приговор суда.
03:00
В Петербурге более 18 тысяч человек за сутки обследовали на COVID-19
В Петербурге за последние сутки сдали тест на наличие коронавирусной инфекции более 18 тыс. человек.
03:00
Омские врачи рассказали, что 44 часа боролись за жизнь Навального
Омские врачи боролись за жизнь Алексея Навального в течение 44 часов. Об этом говорится в открытом письме от медиков региона.
03:00
Желание приобрести у России вакцину от коронавируса выразили 27 стран
Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента с членами правительства сообщила, что 27 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с другими странами
Президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы по открытию авиасообщения с другими странами. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.
03:00
Константин Цзю поздравил сына с победой над Хорном
Знаменитый в прошлом боксёр Константин Цзю поздравил своего сына Тима с 16-й победой в карьере.
03:00
Сын Цзю одержал 16-ю победу подряд
Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего чемпиона мира Константина Цзю, одержал 16-ю подряд победу на профессиональном ринге.
03:00
МИД Литвы заявил о невмешательстве во внутренние дела Белоруссии
Литва не считает возможным для себя вмешательство во внутренние дела Белоруссии, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
03:00
В Минпросвещения сообщили о готовности школ к учебному году
Министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе совещания президента с членами правительства рассказал о готовности школ и детских садов к новому учебному году.
03:00
Курс доллара вырос до 76 рублей
Курс доллара в ходе торгов поднялся до 76 рублей впервые с апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
СМИ: Защитник «Ростова» Осипенко может перебраться в «Зенит»
«Зенит» хочет приобрести защитника «Ростова» Максима Осипенко.
03:00
Всемирный экономический форум в Давосе перенесён на лето 2021 года
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли с конца января на начало лета 2021 года из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба ВЭФ.
03:00
Малафеев поделился семейными хлопотами из-за начала учебного года
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, как собирает своих детей в школу.
03:00
В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 70 974
В Белоруссии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 70 974.
03:00
Отец Чалова рассказал, каким хочет видеть своего сына на футбольном поле
Николай Чалов, отец форварда ЦСКА Фёдора Чалова, рассказал, как семья пережила срыв трансфера футболиста в Англию.
03:00
В Санкт-Петербурге ожидаются сильные ливни и грозы
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Санкт-Петербурге, ожидаются ливни с грозами.
03:00
Третьяковка сообщила о протечке крыши в здании на Крымском Валу
Третьяковская галерея сообщила, что из-за сильного дождя в здании на Крымском Валу произошла протечка крыши.
03:00
Частный вертолёт совершил аварийную посадку возле Сочи
Два человека пострадали в результате аварийной посадки частного вертолёта Robinson возле Сочи.
03:00
Степашин огласил задачи «Динамо» на сезон-2020/21
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о целях, которые этот руководящий орган поставил перед командой в сезоне-2020/21.
03:00
В Санкт-Петербурге рассказали о сносе домов по программе реновации
В Санкт-Петербурге в районе Малая Охта продолжается снос домов по программе реновации.
03:00
В Новосибирске ТЭЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании
Полицейские второй день подряд проводят проверки на ТЭЦ Новосибирска из-за сообщений о минировании.
03:00
В Забайкалье ребёнок попал в реанимацию после нападения бродячей собаки
В Забайкалье четырёхлетний мальчик из села Бырки Приаргунского района попал в реанимацию после того, как на него напала бродячая собака.
03:00
На ВДНХ открывается цифровой проект, посвящённый Великой Отечественной войне
В московском парке «Россия — Моя история» на ВДНХ 5 сентября 2020 года откроется мультимедийная версия художественной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».
03:00
Юрист оценила ситуацию с выплатой алиментов в России
Юрист, совладелец компании LexGroup Рузанна Ханамирян рассказала, каков минимальный размер алиментов на ребёнка в 2020 году и как взыскать выплаты с неплательщика.
03:00
Источник: матчи НХЛ в сезоне-2020/21 могут пройти в четырёх городах
Следующий сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может пройти в четырёх городах.
03:00
Генсек НАТО прокомментировал протесты в Белоруссии
НАТО считает неправильными попытки белорусского правительства использовать деятельность альянса как предлог для разгона демонстраций, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.