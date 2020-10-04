Guardian: британские учёные уверены, что прививка от COVID-19 — не повод снимать запреты

Даже появление действенного средства против коронавируса может оказаться недостаточным, чтобы полностью справиться с распространением болезни. С таким предупреждением выступила многопрофильная группа, созванная Королевским обществом. По словам экспертов, вакцинация может сопровождаться множеством проблем, что приведёт к сохранению ряда ограничений в повседневной жизни.

Эффективная вакцина против COVID-19 не сможет победить распространение вируса сама по себе, поэтому ограничения на повседневную деятельность, вероятно, сохранятся в течение некоторого времени. С таким предупреждением выступила группа экспертов, пишет The Guardian.

Сотни научных команд по всему миру работают над созданием средства против коронавируса, 11 из которых в настоящий момент проходят третью фазу испытаний на людях. Британские власти зарезервировали шесть потенциальных вакцин и выразили надежду, что лекарство может появиться к весне следующего года, отмечает издание.

В отчёте созванной Королевским обществом многопрофильной группы под названием Delve («Оценка данных и изучение вирусных эпидемий») говорится, что создание вакцины сопряжено с серьёзными проблемами. Среди них затруднения с производством и хранением, вопросы об эффективности препаратов и проблемы с общественным доверием.

Вакцины станут доступны в марте — не в последнюю очередь потому, что производство начнётся до того, как станут известны результаты испытаний. Но открытым остаётся вопрос, окажутся ли они эффективными и пройдут ли регулирующие процедуры, считает профессор Нилай Шах, глава кафедры химической инженерии Имперского колледжа Лондона и автор отчёта.

«Даже если мы с этим справимся, и материал будет доступен, и вакцинация начнётся

весной, сначала потребуется много времени, чтобы разобраться с различными приоритетными группами, а затем заняться более широкими слоями населения», — сказал Шах. Он добавил, что на это может уйти год.

«Даже если средство окажется эффективным, очень маловероятно, что мы сможем полностью вернуться к нормальной жизни. Скользящая шкала будет даже после внедрения вакцины, эффективность которой нам будет известна. Нам придётся постепенно ослаблять некоторые другие ограничения», — заявил профессор Чарльз Бэнгэм, заведующий кафедрой иммунологии Имперского колледжа Лондона и соавтор отчёта.

По его словам, немногие вакцины полностью блокируют инфекцию, но они могут снизить как тяжесть заболевания, так и вероятность его передачи. Однако в отношении разрабатываемых против COVID-19 лекарств остаётся множество вопросов.

Уже высказывались опасения, что вакцины против коронавируса могут быть менее эффективными для пожилых людей, чем для других групп. Это создаёт потенциальную проблему, если запасы препарата окажутся ограниченными, и при вакцинации приоритет необходимо отдать тем, кто подвергается наибольшему риску заражения.

По мнению авторов доклада, политика широкой вакцинации, призванная вызвать коллективный иммунитет, также может столкнуться с потенциальными трудностями. Особенно если средство будет иметь ограниченную эффективность. Кроме того, могут возникнуть препятствия, связанные с его производством и поставками.

«Мы должны убедиться, что [у нас будут] все ингредиенты для этих десятков миллионов доз в Великобритании и нескольких миллиардов во всём мире», — сказал Шах. Он отметил, что некоторые компоненты, которые варьируются от химикатов до стеклянных пробирок, нужно хранить при крайне низких температурах.

По словам профессора, программу вакцинации необходимо будет проводить примерно в десять раз быстрее, чем вакцинацию от сезонного гриппа. «Для этого потребуются многие тысячи медицинских работников, переобученных людей, занимающихся исключительно вакцинацией», — сказал он.

Недоверие общества к лекарству также может стать препятствием. «К моменту выпуска первых вакцин нам нужно сделать всё возможное, чтобы развеять любые мифы, связанные с вакцинацией, и убедить людей и семьи в том, что они безопасны, должным образом протестированы и что при их подготовке не экономили на безопасности», — заявил исследователь вирусной иммунологии из Университета Бирмингема доктор Зания Стаматаки.