BI: «не входим в группу риска» — Маск и его семья не собираются делать прививки от коронавируса

Как заявил Илон Маск в гостях подкаста Sway, ни он, ни его семья не собираются делать прививки от коронавируса, потому что они «не входят в группу риска», пишет Business Insider. Бизнесмен по-прежнему считает, что режим самоизоляции «ничему хорошему не способствовал» и на карантин следовало отправлять лишь тех, кто как раз в группу риска входит.

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что он и его семья не будут делать прививки от коронавируса, когда вакцина станет доступной, сообщает Business Insider.

Об этом предприниматель рассказал в гостях у подкаста Sway журналистки The New York Times Кары Свишер. В ходе беседы она спросила у бизнесмена, собирается ли он с семьёй делать прививки от коронавируса, когда появится вакцина. Маск ответил, что не планирует, потому что ни он, ни его дети «не входят в группу риска по COVID-19».

При этом, как отмечает издание, нет никаких подтверждений тому, что Маск и члены его семьи меньше подвержены крайне заразному заболеванию, которое на данный момент унесло жизни уже 200 тыс. американцев различных возрастов.

Свишер также упомянула о негативных комментариях Маска относительно режима самоизоляции. Как отметил предприниматель на подкасте, он выступает против подобных мер, потому что они «ничему хорошему не способствовали». «В целом, как я считаю, правильным было бы не закрывать всю страну по домам, а поместить в карантин всех, кто находится в группе риска, пока буря не стихнет», — объяснил бизнесмен.

По данным Business Insider, в марте Маск утверждал, что уже к конце апреля «число новых заражений будет близко к нулю». Он сравнивал самоизоляцию с «принудительным заточением» и даже называл меру «фашистской». Кроме того, в июле предприниматель настаивал, что дети и молодые люди не входят в группу риска, несмотря на свидетельства того, что они нередко заболевают COVID-19 и даже со смертельным исходом. Также Маск игнорировал информацию о том, что у многих заражённых болезнь может протекать бессимптомно.

Издание напоминает, что, как показали исследования, режим самоизоляции помог избежать сотен тысяч смертей от коронавируса, а запоздалое применение подобных мер могло привести к десяткам тысяч смертей, которых, вероятно, можно было избежать.

И тем не менее сегодняшнюю позицию Маска относительно потенциальной прививки от COVID-19 разделяет порядка трети американцев. По недавнему опросу аналитической компании Ipsos MORI, около 33% респондентов из США не собираются делать прививку новой вакциной, поскольку опасаются побочных эффектов. При этом 20% опрошенных заявили, что они вообще выступают против прививок.

Business Insider подчёркивает, что сейчас по всему миру ведётся работа над десятками вакцин и 32 из них уже находятся на стадии тестирования на людях. Тем временем политики пытаются решить, как распределять лекарство на начальных этапах и кому оно должно достаться в первую очередь. По оценкам Монсефа Слауи, главного советника проекта Operation Warp Speed, разработанного администрацией Дональда Трампа для ускорения создания и распространения вакцины, в США лекарство станет широко доступным не раньше апреля, мая или июня 2021 года.