CGTN: «Нью-Йорк мёртв» — не все жители считают, что город сможет восстановиться после кризиса

Из-за коронавируса Нью-Йорк столкнулся с масштабным кризисом: жители бегут, бизнесам грозит банкротство, уровень преступности растёт, передаёт CGTN. И хотя раньше городу удавалось восстанавливаться после тяжёлых ситуаций, вроде терактов 11 сентября и кризиса 2008 года, то теперь некоторые ньюйоркцы сомневаются, что в ближайшей перспективе их место жительства сможет вернуть себе былой успех.

Коронавирус сильно ударил по Нью-Йорку. Город покинули сотни тысяч жителей. Процент свободного для найма жилья на Манхэттене никогда ещё не был столь высок. Многие попросту не могут заплатить за аренду. Почти две трети владельцев ресторанов утверждают, что к январю они обанкротятся.

Доходы от налогообложения существенно снизились. И на следующие два года городу грозит бюджетный дефицит в 9 миллиардов долларов. Уровень преступности и число бездомных стремительно растут. Многим эта ситуация напоминает 1970-е годы, когда город оказался на пороге банкротства.

ДЖЕЙМС АЛТУШЕР, писатель, блогер: Это особенно тяжёлая ситуация, потому что она негативно сказывается на культурной жизни города, на ресторанах, где работает очень много молодёжи. Она затрагивает крупнейший финансовый центр в мире, затрагивает базу налогообложения так сильно, как никогда ранее в истории. Даже в 70-е нью-йоркская экономика была каждый день открыта для ведения бизнеса. Сейчас же она закрыта уже на протяжении шести-семи месяцев. Это катастрофа.

КАРИНА ХУБЕР, корреспондент CGTN: Нью-Йорк уже не раз восстанавливался после предыдущих кризисов. После терактов 11 сентября многие жители тоже бежали из города, туристический сектор сильно пострадал, а этот район превратился в город-призрак. Но впоследствии он сумел возродиться и стать успешнее, чем когда-либо был.

Так же Нью-Йорк возродился и после глобального финансового кризиса 2008 года. Тем не менее давний житель города Джеймс Алтушер считает, что на этот раз всё иначе. Его статья в разделе «Мнение» под названием «Нью-Йорк мёртв, и это навсегда» получила огромный резонанс. В ней писатель утверждает, что формат удалённой работы останется надолго и это заставляет многих задуматься, стоит ли продолжать жить в дорогих перенаселённых городах, вроде Нью-Йорка.

Но многие с такой позицией не согласны. В том числе и комик Джерри Сайнфелд. Он написал статью для The New York Times, в которой заявил, что «энергию, характер и настрой нельзя передать по удалёнке даже через самые лучшие оптоволоконные линии связи. Именно поэтому в первую очередь большинство из нас и переехало в Нью-Йорк».

Именно поэтому десятки лет назад переехала в Нью-Йорк и Лори Чик. Но теперь она живёт в Луисвилле, штат Кентукки, и возвращаться в ближайшее время не намерена.

ЛОРИ ЧИК, бывшая жительница Нью-Йорка: За 25 лет, что я там провела, я стала нью-йоркцем до мозга костей, который думает, что жизни за пределами этого города не существует. Но я чувствую магию того места, где живу сейчас. Здесь куда меньше стресса, жизнь намного дешевле. Так что, думаю, многие прозреют так же, как и я.

Клэра Фэрбэнкс тоже уехала из Нью-Йорка, как и шестеро её близких друзей. Как она рассказывает, люди её поколения испытывают смешанные чувства по поводу потенциального возвращения.

КЛЭРА ФЭРБЭНКС, бывшая жительница Нью-Йорка: Я знаю кучу людей, которые уехали из города. Многие, как и я, скучают по нему. Многие кричат: «Да в Техасе круто! Вот она, моя новая жизнь на ранчо!» Думаю, тут от человека зависит.

Алтушер говорит, что любит Нью-Йорк и не хочет видеть, как тот разваливается на части. Но, по его мнению, без правительственной поддержки ближайшее будущее города выглядит довольно мрачно.

ДЖЕЙМС АЛТУШЕР: Возможности, умения, таланты перестанут концентрироваться в одном месте и распределятся по всем Соединённым Штатам. Была такая мысль про Нью-Йорк: «Если я пробьюсь здесь, я пробьюсь где-угодно». Так вот, такого больше не будет.

Никто не думает, что Нью-Йорк навсегда станет «городом-призраком». Но мнения о том, когда и каким образом «город, который никогда не спит», сможет вернуться во всей своей красе, сильно разнятся.

Дата выхода в эфир 25 сентября 2020 года.