«Похоже на сцену из фильма-катастрофы»: Berlingske рассказала, как умирает Нью-Йорк

Пандемия коронавируса, расовые беспорядки, всплеск преступности, бездомные, нападающие на пассажиров подземки, — всё это заставляет многих жителей Нью-Йорка пойти на доселе немыслимое — уехать из города. Как пишет Berlingske, один из самых знаменитых городов мира оказался на грани гибели, и даже самые фанатичные нью-йоркцы начали звонить в транспортные компании по поводу переезда.

Целый ряд катастрофических событий поставил самый знаменитый в мире город Нью-Йорк на колени. Как пишет Berlingske, пандемия коронавируса, беспорядки на расовой почве, всплеск преступности, бездомные, нападающие на пассажиров подземки, и онанирующие на улицах толкают людей на немыслимый ранее шаг — на переезд.

Всего несколько месяцев назад Деннис Тротта был убеждён, что Нью-Йорк будет его городом до конца жизни. Каждое утро он выходил из квартиры в Бруклине, с удовольствием садился в метро и ехал на работу, в салон красоты Pierre Michelle в центре Манхэттена. Но вскоре одна за другой в город устремились беды, и каждая оставила гигантский след на жизни самого могущественного мегаполиса мира. Сначала пандемия коронавируса превратила Нью-Йорк в эпицентр заболеваемости. А потом убийство Джорджа Флойда спровоцировало национального масштаба протесты на расовой почве, вылившиеся в самые буйные и жестокие акции последнего времени. Целые районы Большого Яблока были разорены, разграблены и разочарованы. С тех пор преступность растёт столь же быстро, как и падает качество жизни нью-йоркцев.

«Когда я иду по центру Манхэттена, мне кажется, что я попал в фильм-катастрофу. Я чувствую себя Уиллом Смитом из «Я — легенда», где он единственный выживший. Никто больше не ходит на работу в бизнес-центры, не видно туристов, в моём салоне нет клиентов. Просто город-призрак», — рассказывает Деннис Тротта Berlingske.

Прожив все 47 лет своей жизни в Нью-Йорке, он решился на немыслимое: он переезжает, как и сотни тысяч других нью-йоркцев.

«Город настолько изменился, что находиться здесь стало просто невыносимо. В жилые кварталы, включая Бруклин, жизнь вернулась, но многие районы Манхэттена совсем не те, что раньше. Я больше не выхожу по вечерам и, по возможности, избегаю метро, где полно бездомных и психически больных. Велосипед сейчас не достать, потому что слишком многие начали на них ездить, чтобы не пользоваться общественным транспортом. В городе царит атмосфера антиутопии, прямо как в 1970-х», — говорит мужчина.

Жители Нью-Йорка без раздумий отказываются от жилья, которое ещё несколько месяцев назад считалось практически лучшим в мире. Точных данных о количестве уезжающих нет, но подсчёты свидетельствуют, что только с марта по май от великолепной урбанистической панорамы отказались почти полмиллиона человек. Люди уезжают и сейчас, и даже самые фанатичные нью-йоркцы начали звонить в транспортные компании по поводу переезда.

Состоятельные люди окончательно переселились в летние резиденции в Хэмптоне, Коннектикуте или на севере штата, бросив квартиры, неуклонно падающие в цене на проблемном рынке недвижимости Манхэттена. Те, у кого не такие выдающиеся доходы, расторгли договоры аренды, остро осознав, что в США есть места, где можно снять жильё и подешевле, причём налоги там ниже, а обстановка — безопаснее.

Деннис Тротта рассказал журналистам, что он собирается работать парикмахером в Палм-Бич во Флориде, и не он один отдал предпочтение именно этому городу. Риелторы «Солнечного штата» сообщают о рекордном количестве приезжих из Нью-Йорка.

«Я никогда не интересовался политикой, но сейчас политика во всём. Мне надоело это левое безумие тут, в городе», — объясняет Деннис Тротта, который считает, что либеральная администрация ослабила город, заполонив его бездомными, и демотивировала граждан, разрешив тысячам одних людей выходить на демонстрации, но при этом отказав другим в посещении ресторанов и тренажёрных залов.

«Я не случайно переехал в город, которым управляют республиканцы. Надеюсь, здесь больше порядка. Я буду приезжать только в гости. На этот раз с Нью-Йорком я покончил», — добавил Тротта.