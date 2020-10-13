El País: Всемирный банк назвал вызванный пандемией кризис кратковременной депрессией

В отличие от ситуации 1930-х годов нынешняя экономическая депрессия, вызванная пандемией коронавируса, будет кратковременной, спрогнозировал в интервью El País глава Всемирного банка Дэвид Малпасс. При этом экономист полагает, развитые страны восстановятся быстрее, в отличие от более бедных государств, которые вернутся к докризисному уровню экономики только через «много лет».

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс в интервью El País заявил об «очень тревожных» данных о росте нищеты в мире и предположил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, следует рассматривать в качестве экономической депрессии.

По данным международной финансовой организации, в этом году впервые за более чем 20 лет масштабы крайней нищеты в мире возрастут. Так, ожидается, что число людей, живущих в условиях нищеты, возрастёт на 150 млн человек за время кризиса.

«Динамика бедности носит долгосрочный характер: необходимо срочно обратить эту тенденцию вспять, а для этого необходимо, чтобы экономики вновь стали расти», — заявил Малпасс.

В отличие от директора-распорядителя Международного Валютного Фонда Кристалины Георгиевой, которая исключила возможность экономической депрессии, американский экономист полагает, что именно об этом идёт речь в настоящий момент. При этом Малпасс надеется, что нынешний кризис будет недолгим, в отличие от Великой депрессии.

«Я боюсь, что мы должны рассматривать это как экономическую депрессию. Вопрос в том, как долго это продлится: в ряде стран в 1930-е годы депрессия длилась 10 лет или более, и я надеюсь, что на этот раз она будет более кратковременной, как благодаря действиям правительств, так и благодаря действиям частного сектора», — приводит El País слова Малпасса.

Так, миллионы специалистов взаимодействуют, пытаясь понять кризис и предпринять необходимые шаги для восстановления экономики, что становится «мощным инструментом, которого не было во времена Великой депрессии».

По словам экономиста, он не может точно сказать, когда мировая экономика вернётся к докризисному уровню. «Особенно в случае с развивающимися странами это займёт много лет», — заявил Малпасс.

При этом эксперт счёл, что страны с развитой экономикой восстановятся быстрее, в то время как государства с формирующейся рыночной экономикой в отличие от финансового кризиса 2008-го и 2009 года, когда они вышли из него сильнее, на этот раз пострадали серьёзнее и не получают значимой поддержки со стороны развитых экономик.

По данным Всемирного банка, с точки зрения ВВП, одним из наиболее пострадавших регионов является Латинская Америка. Однако в отличие от более бедных стран Африки в этом регионе есть «фискальные и монетарные инструменты, которые могут помочь ему в восстановлении».

Малпасс считает, что для того, чтобы вновь выросли занятость и спрос, «очень важно безопасно возобновлять работу школ и предприятий в ожидании вакцины».

Отвечая на вопрос о важности создания вакцины от COVID-19 для мировой экономики, глава Всемирного банка признался, что относится к графику их массового производства «с осторожным оптимизмом», однако отмечает, что это займёт значительное количество времени.

«До тех пор самое важное быть в состоянии предпринять шаги по повторному открытию экономики», — добавил Малпасс, подчеркнув, что страны Европы и Китай добились в этом прогресса.

Отвечая на вопрос El País, как Китаю удаётся быстро выходить из кризиса, глава Всемирного банка признался, что у него нет этому объяснения, однако он полагает, что Поднебесная «сумела приспособиться к рискам COVID-19 и начала вновь открывать экономику раньше» других стран.