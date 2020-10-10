Guardian: Всемирный банк прогнозирует — к 2022 году живущих в крайней бедности станет на 150 млн больше

Согласно прогнозам Всемирного банка, людей, живущих в условиях крайней бедности, к 2022 году станет больше на 150 млн, пишет The Guardian. Как отмечается в статье, такому развитию событий поспособствуют пандемия COVID-19, изменения климата и вооружённые конфликты.
К 2022 году число людей, живущих в крайней бедности, увеличится на 150 млн человек, пишет The Guardian со ссылкой на Всемирный банк. Таким образом военные конфликты, изменения климата и COVID-19 ставят точку в 20-летнем прогрессе в области повышения уровня жизни среди людей с самым низким уровнем дохода.
Ожидается, что доля мирового населения, живущего менее чем на $1,9 в день, вырастет за 2020 год с 9,1% до 9,4%, причём этот рост будет сосредоточен в странах с и без того высоким уровнем бедности.
В двухгодичном отчёте банка о бедности и общем благосостоянии подсчитано, что в течение 2020 года количество людей, живущих менее чем на $1,9 в день, увеличится на 88—115 млн. И в зависимости от того, насколько серьёзным будет вызванный коронавирусом экономический спад, к концу следующего года количество тех, кто живёт в условиях крайней бедности, может вырасти на 150 млн человек.
Во Всемирном банке также отметили, что если бы пандемии коронавируса не было, то уровень бедности в 2020 году опустился бы ниже 8% от общего населения планеты.
Цель ликвидации крайней бедности к 2030 году была поставлена Организацией Объединённых Наций в качестве одного из условий устойчивого развития. Однако Всемирный банк, предоставляющий кредиты развивающимся странам, заявил, что без быстрых и серьёзных действий нет никаких шансов на достижение этой цели.
Более того, по прогнозам банка, через 10 лет 7% населения Земли всё ещё будет жить менее чем на $1,9 в день, отмечает The Guardian.
Председатель латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимир Норвинд, которого должны выслать в Россию, госпитализирован в Риге из-за проблем с сердцем. Об этом заявил глава псковского территориального представительства российского МИД Александр Иванов.
Депутат украинской партии «Слуга народа» Александр Качура заявил в эфире NEWSONE, что Украина должна закупить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 российского производства, если она докажет свою эффективность.
Вице-президент петербургского СКА, исполняющий обязанности главного тренера команды Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Автоюрист Лев Воропаев прокомментировал сообщения о том, что текущая редакция проекта нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает возможность «обнуления» нарушения ПДД, которое было установлено камерами фото- и видеофиксации, после уплаты штрафа.
Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года среди игроков до 21 года (U-21).
Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев прокомментировал сообщение о том, что Нобелевскую премию мира за 2020 год получила Всемирная продовольственная программа ООН.
Замглавы делегации ЕС в Первом комитете ГА ООН Сильвио Гонзато заявил, что Европейский союз призывает Россию и США продлить действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о ситуации с приостановкой World Athletics выдачи российским атлетам нейтральных статусов, которые дают им возможность выступать на международных турнирах.