Guardian: Всемирный банк прогнозирует — к 2022 году живущих в крайней бедности станет на 150 млн больше

К 2022 году число людей, живущих в крайней бедности, увеличится на 150 млн человек, пишет The Guardian со ссылкой на Всемирный банк. Таким образом военные конфликты, изменения климата и COVID-19 ставят точку в 20-летнем прогрессе в области повышения уровня жизни среди людей с самым низким уровнем дохода.

Ожидается, что доля мирового населения, живущего менее чем на $1,9 в день, вырастет за 2020 год с 9,1% до 9,4%, причём этот рост будет сосредоточен в странах с и без того высоким уровнем бедности.

В двухгодичном отчёте банка о бедности и общем благосостоянии подсчитано, что в течение 2020 года количество людей, живущих менее чем на $1,9 в день, увеличится на 88—115 млн. И в зависимости от того, насколько серьёзным будет вызванный коронавирусом экономический спад, к концу следующего года количество тех, кто живёт в условиях крайней бедности, может вырасти на 150 млн человек.

Во Всемирном банке также отметили, что если бы пандемии коронавируса не было, то уровень бедности в 2020 году опустился бы ниже 8% от общего населения планеты.

Цель ликвидации крайней бедности к 2030 году была поставлена Организацией Объединённых Наций в качестве одного из условий устойчивого развития. Однако Всемирный банк, предоставляющий кредиты развивающимся странам, заявил, что без быстрых и серьёзных действий нет никаких шансов на достижение этой цели.

Более того, по прогнозам банка, через 10 лет 7% населения Земли всё ещё будет жить менее чем на $1,9 в день, отмечает The Guardian.