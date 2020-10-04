«Похоже на город после апокалипсиса» — 20 minutes о последствиях пандемии в Нью-Йорке

Эпидемия коронавируса и трёхмесячный карантин оказали на Нью-Йорк разрушительное воздействие, пишет 20 minutes. Из-за закрытия предприятий и магазинов в городе резко возросла преступность, увеличилось число нищих и бездомных. При этом богатые жители, которым мегаполис обязан изрядной долей своих доходов, стремительно покидают его.

«Город, который никогда не спит», никак не может проснуться», — пишет 20 minutes. Как напоминает издание, Нью-Йорк целых три месяца, с марта по июнь, был закрыт на карантин. В период кризиса в главном американском мегаполисе от коронавируса умерли 23 тыс. из 8,4 миллиона жителей. Для сравнения, во Франции погибло 32 тыс человек из 67 миллионов населения.

Хотя политика строгих ограничений помогла сократить число ежедневых смертей от Cvid-19 «всего» до нескольких человек, город стал неузнаваем, отмечает газета. Уличное движение несравнимо с тем, каким оно было в начале марта. Из 6 тыс. компаний, закрывших свои двери во время карантина, 4 тыс. в сентябре окончательно прекратили существование. По словам издания, этот контраст выглядит ещё более шокирующим, учитывая, что до пандемии город стремительно развивался. «Нью-Йорк действительно процветал, все дела шли полным ходом», —рассказывает политолог из США Николь Башаран, дочь которой живёт в Нью-Йорке.

«Она рассказывает мне обо всех этих закрытых магазинах, где у входа валяется мусор, а витрины, закрыты деревянными досками. Это похоже на город после апокалипсиса, в котором полно нищих, наркоманов, бездомных. Создаётся впечатление, что кризис скорее усугубляется, чем улучшается». — делится с изданием Башаран. Тысячи людей, живущих благодаря туризму, не могут даже переориентировать свою деятельность на служащих и офисных работников Манхэттена: в августе, по данным Figaro, только 8% из них вернулись в офис. Остальные работают удалённо.

Отчасти удалённая спасает: ведь Нью-Йорк — крупный мировой финансовый центр. «Фондовая активность сохранилась, потому что большинство сделок теперь нематериальны», — напоминает специалист по США Анн Дейсин.

Однако Нью-Йорк также является крупным культурным и медийным центром. Театральный район на Бродвее — один из самых известных в мире, и он полностью остановил работу, по крайней мере, до начала 2021 года. Если имиджевые потери от этого простоя не столь серьёзны, с финансовой точки зрения «это разорение, это действительно ужасно», — считает Николь Башаран. «Это не Парижская опера, там нет субсидий: если вы не работаете, вам не платят, а если вам не платят, нужно делать что-то другое. В жизни художников происходит что-то непоправимое», — сетует специалист.

В стране, где социальные выплаты не могут – мягко говоря – сравниться с французскими, и в мегаполисе с одними из самых высоких в мире ценами на жильё рост безработицы приводит к увеличению числа бездомных и возвращению к высокому уровню преступности в городе, который за последние двадцать пять лет стал довольно безопасным.

Хотя новый мэр Билл Де Блазио добился значительных успехов в разработке программ государственного жилья и социальных программ для самых бедных, в ситуации кризиса Нью-Йорк рискует погрязнуть в долгах из-за «покидающих корабль» богатейших жителей, которым город обязан львиной долей своих доходов. «Уровень неравенства стал крайне болезненным в последние годы, но Нью-Йорк нуждается в своих богачах», — описывает ситуацию Николь Башаран.

Следующие месяцы и несколько лет в Нью-Йорке будут нелёгкими, отмечает газета. Однако Анн Дейсин подчёркивает, что это касается и других крупных мегаполисов мира, также столкнувшихся с последствиями кризиса в области здравоохранения, экономики и социальной сферы. При этом многие наблюдатели настаивают, что Нью-Йорк «жизнестойкий» город, повидавший многое.

Николь Башаран также оптимистично настроена в среднесрочной перспективе. «Я провела свою молодость в Нью-Йорке в 1980-х годах, мне нравилось там жить, но это был ужасный город. Там была невероятная преступность, невероятный долг, куча кварталов, куда нельзя было заходить. Мы смотрели на это, думая, что это непоправимо. Но мы вышли из этого. Я думаю, что у Нью-Йорка есть возможность выйти из кризиса и заново изобрести себя в мире, который не будет похож на тот, что был до коронавируса, но на это уйдет время», — заключает она.