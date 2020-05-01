Bild: кадры из нью-йоркской подземки напоминают фильм-катастрофу

Число пассажиров в нью-йоркском метро сократилось на 90%, а поезда и платформы захватили бездомные, сообщает Bild. Они пострадали от эпидемии коронавируса сильнее всего. У них нет воды, чтобы умыться, им некуда сходить в туалет, и некому подать им милостыню, потому что улицы города тоже пустуют.

Кадры, как из фильма-катастрофы. В нью-йоркском метро, которое обычно переполнено, практически безлюдно. Во время эпидемии коронавируса на нём ездят только те, кто не может иначе. В результате число пассажиров сократилось на 90 процентов, а поезда и платформы захватили бездомные.

ДЖОН ШИХАН, эксперт по проблемам бездомных: Бездомные пострадали от эпидемии коронавируса сильнее всего. Люди на улицах оказались в отчаянной ситуации. Те бездомные, которые уходят с улиц в приюты, часто заболевают, потому что живут в старых ночлежках, где слишком много людей.

Тем же, кто остаётся жить на улице, не хватает воды для того, чтобы умыться, и они не могут сходить в туалет. Все проблемы, которые существовали и до коронавируса, стали хуже в десять раз.

На улицах Нью-Йорка также практически нет людей. Туристов тоже нет. От этого сильно страдают бездомные.

ДЖОН ШИХАН: Большинство бездомных в Манхэттене говорят, что у них всегда была возможность получить еду. Кто-нибудь пройдёт мимо, даст им чего-нибудь поесть. Иногда им дают деньги, но покушать у них было всегда. А теперь же никого нет. Они живут, как в городе-призраке.

Можно решить проблему с нью-йоркским метро, разместив бездомных в пустующих отелях.

ДЖОН ШИХАН: В отелях в центре Нью-Йорка тысячи пустующих номеров. Почему их не расселяют там? Заберите людей из метро, отведите их в безопасное место, протестируйте их, обеспечьте им медицинский уход. Я думаю, бездомные не отказались бы от такого предложения.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2020 года.