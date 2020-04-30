GT: спасительная соломинка — США могут сами пострадать от перекладывания ответственности за пандемию на Китай

Администрация президента США Дональда Трампа видит в нападках на Китай «спасительную соломинку» в условиях роста числа заболевших и погибших от коронавируса в стране, пишет Global Times. Однако китайское издание предупреждает, что «наивные и абсурдные» попытки Белого дома грозят лишь спровоцировать ответную реакцию, а также пренебрежительное отношение к стране.

Уже больше месяца прошло, с тех пор как администрация президента США Дональда Трампа поставила перед собой цель «сгладить кривую» заражения коронавирусом в стране, однако ситуация лишь обострилась, пишет Global Times.

Тем не менее, вместо того чтобы сосредоточить свои усилия на борьбе с пандемией, Белый дом ищет всё новые способы оклеветать Китай. Тем самым правительство пытается обмануть американцев и снять с себя ответственность за приближающееся к миллиону число заразившихся граждан США и более 54 тыс. случаев гибели от COVID-19.

Одной из последних находок администрации Трампа стало желание лишить Китай суверенного иммунитета, в соответствии с которым суверенное государство не подчиняется органам власти других государств. Это позволит добиваться в судах ответственности Пекина за пандемию.

Как отмечает Global Times, республиканское правительство не оставит свои нападки в адрес Китая, так как именно в нём видит «спасительную соломинку», особенно в преддверии президентских выборов. Однако, угрожая лишить страну иммунитета, в США «заходят слишком далеко».

«На основе принципа суверенного равенства государств, предписанного международным правом, суды США не имеют юрисдикции в отношении суверенных действий, предпринимаемых китайскими правительствами на всех уровнях в ответ на эпидемию», — заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.

Однако китайское издание полагает, что некоторые представители Республиканской партии готовы действовать в нарушение международного права, воспользовавшись гегемонией США. Однако их «наивные и абсурдные» попытки оспорить международные нормы могут лишь навредить стране. В США не только не смогут остановить череду судебных процессов против Китая, но и продолжат игнорировать неотложные для страны проблемы. Кроме того, Вашингтону не удастся не спровоцировать ответную реакцию Пекина, а также пренебрежительное отношение к себе международного сообщества.