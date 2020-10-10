TVE: кризис, спровоцированный пандемией, грозит довести Латинскую Америку до протестов и насилия

Из-за экономического кризиса, спровоцированного нынешней пандемией коронавируса, в Латинской Америке и Карибском бассейне закроется около 2,7 млн компаний, а восстановление стран будет идти медленнее, чем после рецессии 2008 года, передаёт TVE со ссылкой на Экономическую комиссию для Латинской Америки и Карибского бассейна. В результате число безработных в регионе может увеличиться до 44 млн человек, что, в свою очередь, приведёт к усилению протестов и к росту насилия.
В свои 62 года Гильермо уже пенсионер, но он продолжает управлять несколькими компаниями, работающими в Боготе в сфере ресторанного бизнеса. В течение пяти месяцев три ресторана были закрыты, а сейчас они возобновили работу, потеряв, однако, 75% своих доходов.
ГИЛЬЕРМО ГОНСАЛЕС, предприниматель: Мы расстались приблизительно с 30 сотрудниками, и полагаем, что эти рабочие места не удастся в ближайшее время восстановить.
2,7 млн компаний закроются из-за кризиса, спровоцированного коронавирусом. Такие прогнозы озвучила ЭКЛАК — Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна. Эта организация, входящая в структуру ООН, предупреждает, что после пандемии COVID восстановление будет идти медленнее, чем после рецессии 2008 года.
АЛИСИЯ БАРСЕНА, исполнительный секретарь ЭКЛАК: Безработица у нас будет составлять 44 миллиона человек. Это крупнейший рост со времён мирового финансового кризиса.
От кризиса больше всего пострадают те, кто трудится в теневом секторе экономики. А это более половины рабочих мест в регионе. Кроме того, каждая вторая женщина лишится работы.
Некоторые опасаются, что эта ситуация может привести к росту насилия.
АСИЕР ЭРНАНДО, Oxfam по Латинской Америке и Карибскому бассейну: Это усилит социальное недовольство, которое было и раньше. И могут возникнуть конфликтные ситуации.
Согласно ЭКЛАК, бедность и неравенство могут привести к росту протестов.
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