Nihon Keizai: коронавирус усилил споры между Восточной Европой и богатыми странами ЕС

В странах Восточной Европы растёт недоверие к руководству Евросоюза, которое оказалось не в состоянии эффективно справиться с долговым кризисом и наплывом мигрантов, но при этом требует от всех неукоснительно придерживаться западных ценностей, пишет Nihon Keizai Shimbun. Пандемия коронавирусной инфекции лишь усилила эти разногласия. Но несмотря на все споры, бедная Восточная Европа вряд ли решится последовать примеру брексита, чтобы не лишиться субсидий ЕС, полагает автор.

В Евросоюзе всё сильнее проявляются разногласия между его членами, отмечает Nihon Keizai Shimbun. Дополнительным источником конфронтации между руководством ЕС в Брюсселе и странами Восточной Европы стали меры, которые принимаются в связи с пандемией коронавирусной инфекции, — в частности, решение создать специальный фонд для восстановления европейской экономики, а также ограничения на свободные перемещения по территории ЕС, которые вводят отдельные страны.



При этом главная причина этих разногласий заключается в «несовпадении базовых ценностей» среди руководства разных стран Евросоюза, уверен автор: «В Восточной Европе слишком легко относятся к власти закона — основному правилу союза. ЕС это беспокоит, но пока он не может найти выход из сложившейся ситуации», — подчёркивается в статье.



Во время своего выступления с программной ежегодной речью в Европарламенте 16 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула «важность закона», который должен сдерживать злоупотребление властью. При этом она также отметила, что за последние месяцы европейцы осознали, насколько «хрупка» эта власть закона. Это касается, в первую очередь, дискуссий вокруг создания фонда для восстановления европейской экономики, серьёзно пострадавшей из-за коронавируса, поясняется в статье.



В июле главы 27 стран ЕС договорились создать фонд в размере €750 млрд, однако для воплощения этой идеи необходимо заручиться согласием Европейского парламента и парламентов всех стран ЕС, напоминает автор. Обсуждение этого проекта столкнулось с серьёзными трудностями, и одна из главных причин заключается в различном толковании «власти закона», что порождает двусмысленность, пишет Nihon Keizai Shimbun. В частности, лидер Европейской народной партии Манфред Вебер недавно пригрозил Будапешту: «Европарламент не признаёт получение Венгрией, которая не соблюдает власть закона, больших сумм из фонда».



Претензии Европарламента заключаются в том, что власти Польши, по мнению Брюсселя,«угрожают независимости судов», вмешиваясь в систему назначения судей, а правительство Венгрии ужесточает контроль над СМИ. В то время как для руководства Евросоюза «власть закона» — это одна из базовых ценностей, наряду с правами человека и демократией, поясняет автор. Поэтому в ЕС сурово смотрят на страны Восточной Европы, которые проводят политику «вразрез с этими ценностями».



Широкий резонанс вызвала, например, идея премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который на заседании парламента в начале сентября предложил сформировать «новый союз без Польши и Венгрии». По словам высокопоставленного европейского чиновника, Нидерланды также передали Брюсселю, что парламент страны не станет ратифицировать проект соглашения по восстановлению экономики до тех пор, пока Европейский парламент не «возьмёт курс на верховенство закона». Если же фонд восстановления экономики не будет создан вовремя, то уже с 2021 года страны перестанут получать субсидии, и это затормозит их экономическое развитие, предупреждает Nihon Keizai Shimbun.



Конечно, страны Восточной Европы протестуют против подобных мер и выражают собственные опасения в отношении богатых западных стран, отмечается в статье. Дело в том, что в ЕС увеличилась дистанция между бывшими странами «коммунистического лагеря» и администрацией в Брюсселе, которая после долгового кризиса 2010 года и кризиса с наплывом мигрантов придаёт «особое значение западным ценностям». Между тем в странах Восточной Европы растёт недоверие к руководству Евросоюза, которое оказалось не в состоянии эффективно справиться с этими кризисами.



Поскольку «восточный лагерь» игнорирует правила, Брюссель угрожает этим странам санкциями. Однако власти стран Восточной Европы не могут пойти на уступки, чтобы не нарушать свои предвыборные обещания. При этом пандемия коронавируса лишь усилила эти разногласия, подчёркивается в статье. В частности, Венгрия с 1 сентября закрыла границы для всех иностранцев, кроме трёх стран (в числе которых Польша и Чехия). Евросоюз в ответ заявил, что определение въезда по гражданству «ведёт к дискриминации», и призвал немедленно отменить все меры, которые «не соответствуют законам ЕС». Однако Венгрия не прислушивается к этим указаниям, констатирует Nihon Keizai Shimbun.



Кроме того, в июле министры окружающей среды шести восточно-европейских стран, включая Чехию и Польшу, выразили своё несогласие с политикой ЕС в отношении климатических изменений и заявили: «Необходимо учитывать также социальные, экологические и экономические расходы». Когда в Европе началась пандемия коронавируса, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш подчеркнул: «О климатических изменениях нужно на время забыть», — продемонстрировав отношение Праги к излюбленной теме Урсулы фон дер Ляйен, отмечается в статье.



Кроме того, нарастают разногласия и в отношении политики приёма беженцев, пишет Nihon Keizai Shimbun. Европейская комиссия опубликовала 23 сентября проект новой системы распределения мигрантов и беженцев. Однако до сих пор неизвестно, согласятся ли одобрить эту систему страны Восточной Европы, которые традиционно выступают против приёма беженцев, — поэтому вероятность того, что разногласия усилятся, довольно велика, говорится в статье.



Несмотря на это, страны Восточной Европы вряд ли решатся выйти из состава Евросоюза, как это сделала Великобритания, полагает автор: «Дело в том, что сравнительно бедная Восточная Европа обогащается за счёт ЕС. Получается, что она пользуется благами членства в союзе — и при этом не соблюдает правила и принципы ЕС, для которого подобные действия выглядят как снятие сливок».



Проблема в том, что Брюссель пока не может найти выход из сложившейся ситуации, в то время как Россия, Китай и Турция «сближаются со странами Восточной Европы, замышляя раскол ЕС», подчёркивается в статье. Если он решит при этом пойти на уступки Восточной Европе, то критики не замедлят обвинить его в «уходе от европейской философии», констатирует автор: «В результате Евросоюз оказался перед дилеммой: он заявляет о важности «власти закона», но не может принять конкретных мер».