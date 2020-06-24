Euronews: ЕС внедряет новые инструменты давления на своих членов — для защиты демократии

Евросоюз внедряет три новых инструмента нажима на своих членов: ежегодный доклад о верховенстве права, увязка соблюдения этого принципа с бюджетом ЕС и пост Европрокурора. Еврокомиссары надеются, что это позволит эффективнее гарантировать верховенство права и соблюдение демократических свобод в каждой стране. Однако пока не все члены ЕС вступили в Европейскую прокуратуру, а это может осложнить принятие решений, передаёт Euronews.

Коррупция, убийства журналистов, преследование оппозиции, ущемление независимости судей — такие нарушения верховенства права происходили в последние годы в Евросоюзе. Европарламент осудил за конфликт интересов чешского премьера Бабиша. Принадлежащая ему кампания обвиняется в разбазаривании фондов ЕС.



Венгерский евродепутат предлагает перекрыть странам-нарушителям финансирование.



ШАНДОР РОНА, евродепутат из Венгрии: В следующем бюджете Евросоюза средства из Фонда сплочения должны выделяться тем странам, которые готовы гарантировать верховенство права. Например, эти страны должны быть членами Европейской прокуратуры.



Богатые западные страны оплачивают через бюджет развитие отстающих восточных. Это может прекратиться, если злоупотребления повлияют на весь Евросоюз.



ФЕДЕРИКО ФАББРИНИ, профессор права Дублинского университета: Процесс отката назад от принципа верховенства права в таких странах, как Венгрия и Польша, представляет собой огромную угрозу правопорядку в Евросоюзе. Если суды лишены независимости, то невозможна проверка исполнения законов ЕС и регулирования внутреннего рынка. Поэтому такой приоритет этому вопросу.



Брюссель уже возбудил дисциплинарные процедуры против Будапешта и Варшавы. Против них выносил решения Европейский суд в Люксембурге. Нарушителям грозит потеря права голоса в Совете ЕС.



Теперь внедряются новые инструменты нажима: это ежегодный доклад о верховенстве права, увязка соблюдения этого принципа с бюджетом ЕС и создание поста Европейского прокурора. Еврокомиссар по вопросам юстиции верит в их действенность.



ДИДЬЕ РЕЙНДЕРС, еврокомиссар по вопросам юстиции: Мы хотим прекращать или приостанавливать финансирование страны-члена, нарушающей в целом верховенство права. Помимо этого, в конце года мы откроем Европейскую прокуратуру, её возлавит Лаура Кёвеши из Румынии. Её первым делом может быть расследование, а затем — судебное преследование на уровне ЕС, которые призваны защитить бюджет ЕС.



Но в Европейскую прокуратуру пока не вступили Венгрия, Польша и Швеция. Заставить их это сделать может угроза потери части поступлений из общего бюджета. Но эти странам могут не допустить этой меры, применив право вето в Совете ЕС.



ДИДЬЕ РЕЙНДЕРС: Если вы просите о солидарности налогоплательщиков во многих странах-членах, то, конечно, они готовы проявить солидарность — если все страны-члены разделяют одни и те же ценности и соблюдают одни и те же принципы, одни и те же правила и полностью придерживаются верховенства права. В Европарламенте видно, что всё больше людей поддерживают такие условия в отношении верховенства права. Это заметно и в странах-членах.



Еврокомиссар призвал провести общественные дебаты по проблеме верховенства права.



Дата выхода в эфир 23 июня 2020 года.