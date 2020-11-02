Fox News: «Это было жутко!» — американская чиновница в клоунском гриме рассказала о ковидной смертности

В интернете распространилась видеозапись, на которой чиновница службы здравоохранения Орегона Клэр Пуше, загримированная под клоуна, сообщает о смерти нескольких человек от коронавируса, передаёт Fox News. Такой макияж Пуше выбрала по случаю обсуждения празднования Хэллоуина в условиях пандемии. Однако, как отмечает ведущий Fox News Грег Гатфелд и его гости, менее жутким видео от этого не становится.

От этого жутковатого клоуна просто некуда деться. Видео, на котором сотрудник здравоохранения Орегона объявляет о новых смертях от COVID в штате, на этой неделе стало интернет-хитом. Смотрите внимательно и попытайтесь угадать, в чём причина.



КЛЭР ПУШЕ, старший советник службы здравоохранения Орегона: Здравствуйте! Меня зовут Клэр Пуше, я педиатр и ещё — старший советник службы здравоохранения Орегона. На сегодня в Орегоне зафиксировано 38 160 случаев COVID-19. Из них 390 за последние сутки. К несчастью, мы также сообщаем сегодня о трёх смертях. Таким образом, число смертей, связанных с COVID-19, в штате достигло 608.



Это было жутко! Как оказалось, костюм клоуна был частью дискуссии о безопасном праздновании Хэллоуина во время пандемии. Им стоило бы нас предупредить! Это стало в какой-то степени ясно, только когда она передала слово своей коллеге.



ШИМИ ШАРИФ, старший советник службы здравоохранения Орегона: Пандемия COVID-19 меняет привычное для орегонцев представление о том, как отмечать праздники, в том числе Хэллоуин. Но это не значит, что Хэллоуин в этом году не может быть всё таким же страшным и весёлым.



Умилительная пижама-комбинезон! А я-то думал, где я её оставил!



Как бы то ни было, они ещё немного поговорили, прежде чем доктор наконец признала свой клоунский грим.



Думаю, это не очень-то полезно для репутации Орегона, который вот-вот удостоится звания самого жалкого штата в истории США по части управления! Похоже, что все взрослые покинули здание. Как по-вашему, это логично, мистер антилопа?



(Голос антилопы. Смех.)



Да, логично.



Кэт, я думаю… Хорошо, прежде чем мы в пух и прах раскритикуем эту странность, скажу в их защиту, что они лучше справились с передачей странного, чем (режиссёры. — ИноТВ) Дэвид Линч и Джон Уотерс. Это же в десять раз хуже «Розовых фламинго»! Более жутко, чем «Розовые фламинго»!



КЭТРИН ТИМПФ, ведущая Fox Nation: Да. Но не знаю, таков ли был замысел. Было ли это задумано как произведение искусства?



Да, правда!



КЭТРИН ТИМПФ: Но когда я это увидела, я вспомнила, как несколько недель назад, узнав, что в Хэллоуин наша передача будет транслироваться в прямом эфире, я спросила нашего исполнительного продюсера Холли, можно ли мне надеть мои кроличьи ушки, как у Луизы из «Закусочной Боба» (мультсериала. — ИноТВ)…



Да.



КЭТРИН ТИМПФ: Я обожаю Луизу, мне нравится быть проводником её энергии. Иногда я люблю надевать эти ушки дома… Может быть, это личное, и мне не стоит говорить об этом по телевидению…



Да уж.



КЭТРИН ТИМПФ: Но она мне ответила: «Кэт, может быть, это будет не соответствовать настроению программы. Может быть, произойдёт что-то печальное…» И я решила, что она права. Кроме того, я не хочу, чтобы кто-то, увидев это, подумал, что я не такая серьёзная, заслуживающая уважения профессионалка, каковой я являюсь.



Да.



КЭТРИН ТИМПФ: Но опять-таки, Холли беспокоилась на этот счёт, хотя все мы точно знали, что, даже если программа будет немного мрачной, мне ни в какой момент не придётся объявлять о смерти нескольких человек.



Да!



КЭТРИН ТИМПФ: Как так вышло, что никто этого не почувствовал?



Я не понимаю! Меня поражает, Уолтер… Это как если бы… Представим себе эту ситуацию наоборот. Вы являетесь на детскую вечеринку по поводу дня рождения в костюме ангела смерти.



КЭТРИН ТИМПФ: О! Это бы я сделала!



УОЛТЕР КЁРН, писатель: Грег, по-моему, вы попали в точку! Для разнообразия буду сейчас совершенно искренним.



Давайте.



УОЛТЕР КЁРН: Я думаю, они пытались нас напугать.



Да.



УОЛТЕР КЁРН: Я думаю, они хотели нас травмировать. Я думаю, эти костюмы не были забавными. На клоунском лице не было улыбки. А этот капюшон показался меня палаческим. И я действительно считаю, что они пытаются испортить нам настроение, действуя на подсознание. Можете называть меня параноиком, я и есть параноик.



Вы — да.



УОЛТЕР КЁРН: Но я считаю, что это правда.



Дата выхода в эфир 31 октября 2020 года.