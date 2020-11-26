CNN: Си наконец поздравил Байдена с победой на президентских выборах, а вот Путин пока ещё нет

Председатель КНР Си Цзиньпин наконец поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, передаёт CNN. В своём заявлении китайский лидер пожелал «продвижения здорового и стабильного развития китайско-американских отношений».
Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравление избранному президенту США Джо Байдену, причём произошло это более чем две недели спустя после того, как кандидат от демократов был объявлен победителем на выборах.
«Продвижение здорового и стабильного развития китайско-американских отношений не только отвечает фундаментальным интересам обоих народов, но и отвечает общим ожиданиям международного сообщества», — говорится в заявлении Си Цзиньпина.
Китайский лидер также выразил надежду на то, что обе стороны будут придерживаться «духа неконфликтности, неконфронтации, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества», а также сосредоточатся на сотрудничестве при урегулировании споров.
Таким образом Си присоединился к «хору мировых лидеров», поздравивших Байдена с победой на выборах, несмотря на то что президент Дональд Трамп так и не признал своё поражение.
Как отмечает CNN, избранного президента США до сих пор не поздравил российский лидер Владимир Путин.
Между тем официальный представитель МИД Китая, не упоминая Си Цзиньпина, от лица Пекина поздравил Байдена и его напарницу Камалу Харрис с победой ещё 13 ноября — почти через неделю после того, как те выступили с победными речами.
Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан зарегистрирован в России. Об этом сообщила директор департамента Минздрава Елена Максимкина на Всероссийском конгрессе пациентов.
Некоторые элементы Международной космической станции (МКС) повреждены, а после 2025 года прогнозируется «лавинообразный» выход из строя на борту станции. Об этом заявил член-корреспондент РАН, лётчик-космонавт, первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Владимир Соловьёв.
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Исмет Аблаев рассказал, что объём средств, которые будут потрачены в ближайшие три года на ремонт систем теплоснабжения в Крыму, составит порядка 5—6 млрд рублей.
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда виноваты в экономическом и социальном коллапсе страны.
В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что «вопрос сроков эксплуатации МКС зависит как от технических (техническое состояние её модулей и расчётный ресурс), так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнёрами».
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что в случае прихода к власти пересмотрит условия договорённостей белорусского лидера Александра Лукашенко с Россией. Заявление Тихановской опубликовано в её официальном Telegram-канале.
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела обращение петербургского «Зенита» с жалобой на качество работы арбитра матча 15-го тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом».
Российский лидер Владимир Путин своевременно поздравит нового президента США, официальных итогов выборов пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов рассказал об исследованиях в области иммунного ответа организма человека на коронавирус.
На заседании горсовета Уфы руководитель рабочей группы по сохранению исторического облика города Руслан Зайнуллин предложил создать нового оператора в столице республики, который будет заниматься реставрацией исторических зданий.
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба рассказал о разговоре с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым относительно своего невызова на ноябрьский сбор, а также о последних результатах команды.