CNN: Байден набрал рекордное число голосов на американских выборах

20:29
Сенат Франции призвал правительство признать Нагорный Карабах
Сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Об этом сообщает Le Figaro.
20:25
Ассоциация футбола Аргентины выразила соболезнования в связи со смертью Марадоны
Ассоциация футбола Аргентины отреагировала на смерть легендарного игрока Диего Марадоны.
20:21
Пеле: однажды мы сыграем с Марадоной на небесах
Трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле отреагировал на смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
20:17
Грызлов: Украина саботирует открытие пунктов пропуска в Донбассе
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что действия Украины направлены на срыв договорённостей об открытии новых контрольных пунктов пропуска в Донбассе.
20:15
В Крыму рассказали об использовании экспресс-тестов на COVID-19 в скорых
В Крыму в скорых будут использовать экспресс-тесты на определение антител к COVID-19.
20:11
В Петербурге прокомментировали ситуацию с койко-местами для больных COVID-19
В Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с созданием дополнительных койко-мест для больных COVID-19. Четыре корпуса «Ленэкспо» откроются до конца декабря.
20:11
Мостовой признался, что шокирован новостью о смерти Марадоны
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на смерть легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.
20:03
В Аргентине объявлен трёхдневный траур в связи со смертью Марадоны
Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трёхдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны.
20:02
Роспотребнадзор Татарстана оценил идею о повышении штрафов для нарушителей без масок
Заместитель главы управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина оценила идею о повышении штрафов для нарушителей без масок.
20:01
В Хорватии ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
Власти Хорватии ужесточат меры по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как заявил премьер Андрей Пленкович, правительство представит их в четверг, 26 ноября.
19:56
Бывший нападающий «Спартака» Шмаров рассказал о том, как поменялся футболками с Марадоной
Экс-нападающий «Спартака» и сборной СССР Валерий Шмаров рассказал, как поменялся футболками с Диего Марадоной, который скончался в Аргентине на 61-м году жизни.
19:56
В сборной России по футболу отреагировали на смерть Марадоны
В сборной России по футболу отреагировали на новость о смерти бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны.
19:50
«Ак Барс» по буллитам одолел «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Казанский «Ак Барс» в серии буллитов одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:49
«Зенит» по-испански попрощался с Марадоной
Футбольный клуб «Зенит» отреагировал на смерть Диего Марадоны специальным постом в социальных сетях.
19:48
В Крыму рассказали о работе Центра управления регионом
В Крыму рассказали о работе Центра управления регионом. Он открылся в Симферополе.
19:47
В Петербурге приняли городской бюджет на 2021 год
На заседании законодательного собрания утвердили бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
19:45
В Оренбурге скончался заслуженный врач России Андрей Сафронов
В Оренбурге 24 ноября на 70-м году жизни скончался заслуженный врач России Андрей Сафронов.
19:44
Губерниев: перед гением Марадоны Месси и Роналду абсолютные щеглы
Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о смерти в возрасте 60 лет Диего Марадоны — одного из лучших футболистов в истории.
19:43
Карпин назвал Марадону лучшим футболистом из тех, которых он когда-либо видел
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на смерть бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны в возрасте 60 лет.
19:42
В Тверской области неизвестные устроили погром и ограбили храм
В Старицком районе Тверской области неизвестные устроили погром и ограбили часовню Иоанна Предтечи.
19:37
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с масочным режимом в Татарстане
Замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина прокомментировала ситуацию с масочным режимом в республике.
19:35
В Татарстане запустили круглосуточную горячую линию по вопросам COVID-19
Министерство цифрового развития и Министерство здравоохранения Татарстана запустили круглосуточную горячую линию по вопросам COVID-19.
19:34
Совфед 2 декабря рассмотрит федеральный бюджет на 2021—2023 годы
Совет Федерации России 2 декабря планирует рассмотреть федеральный бюджет на 2021—2023 годы. Его представят министр финансов Антон Силуанов и глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
19:34
«Салават Юлаев» забросил шесть шайб в ворота «Нефтехимика» в матче КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:32
В Ставропольском крае оценили реализацию федерального проекта по развитию внутреннего туризма
В Ставропольском крае прокомментировали реализацию федерального проекта по развитию внутреннего туризма. 36 млрд рублей на развитие внутренних курортов будет выделено по программе.
19:24
Умер Диего Марадона
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет.
19:23
Президент Мексики объяснил, почему не поздравляет Байдена
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что не собирается направлять свои поздравления победителю президентских выборов в США до официального объявления окончательных итогов голосования.
19:16
В «Спартаке» рассказали о возвращении Попова на пост спортивного директора
Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что Дмитрий Попов возвращается на пост спортивного директора футбольного клуба.
19:14
Циклон «Таня» приближается к Москве
Циклон «Таня» приближается к Москве и станет причиной ухудшения погоды уже в четверг, 26 ноября. Об этом говорится в сообщении портала «Метеовести».
19:12
Законопроект об удалёнке прошёл второе чтение в Госдуме
Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором чтении закон об удалённой работе с учётом поправок.
19:10
Главный инфекционист США начал консультации с командой Байдена
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи подтвердил, что начал консультации с переходной командой кандидата в президенты США Джо Байдена.
19:09
В Тунисе отменили самоизоляцию для приезжающих туристов
Все туристы, которые прибывают в Тунис регулярными рейсами, освобождаются от обязательной самоизоляции сроком две недели.
19:08
Автоэксперт прокомментировал предложение сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права
Автоэксперт, председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук прокомментировал предложение сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права.
19:07
Анна Глаубэ рассказала о своей роли в ленте «Время дочерей»
Актриса Анна Глаубэ рассказала о своей роли в ленте «Время дочерей».
19:07
Главврач РКБ Татарстана рассказал о мерах профилактики и лечения COVID-19
Главврач РКБ Татарстана Рафаэль Шавалиев рассказал о мерах профилактики и лечения COVID-19.
19:07
В Тамбовской области ввели новые ограничительные меры из-за пандемии
В Тамбовской области внесли новые изменения в постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19. Соответствующий документ подписан в региональной администрации.
19:04
Москалькова осмотрела новые автозаки для обвиняемых и осуждённых
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова осмотрела образцы новых автозаков, предназначенных для осуждённых и обвиняемых в уголовных преступлениях.
19:02
Депутат Госдумы Лебедев: Черчесов имеет право высказывать своё мнение
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал заявление главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в адрес нескольких игроков национальной команды.
18:59
В АТОР прокомментировали новые ограничительные меры в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала новые ограничительные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции в Турции.
18:56
В Ижевске продлили работу мобильных пунктов вакцинации против гриппа
В Ижевске продлили работу мобильных пунктов вакцинации против гриппа на три дня.
18:53
В Удмуртии рассказали о работе центра спортивного тестирования
В Удмуртии рассказали о работе центра спортивного тестирования в Ижевске для детей от пяти с половиной до 12 с половиной лет из малообеспеченных семей и первоклассников.
18:49
Франция ожидает от Турции «вывода сирийских наёмников» из Карабаха
Франция ожидает, что Турция докажет реальные изменения своей политики не речами, а действиями, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан. Он подчеркнул, что, в частности, Париж надеется на то, что Анкара «выведет из Нагорного Карабаха сирийских наёмников, размещённых там по её инициативе».
18:48
В Омской области оценили ситуацию с реализацией нацпроекта «Здравоохранение»
В Омской области прокомментировали ситуацию с реализацией нацпроекта «Здравоохранение». 19 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) введут в работу до конца года.
18:47
Губерниев отреагировал на заявление ЦСКА об интервью Черчесова
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критическое заявление московского ЦСКА в адрес главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.
18:46
Эксперт рассказал, как обезопасить банковские мобильные приложения от взлома
Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, как обезопасить банковские мобильные приложения от взлома.
18:46
В Удмуртии рассказали о новых перспективных формах поддержки инвесторов
В Удмуртии рассказали о новых перспективных формах поддержки инвесторов из средств регионального бюджета.
18:39
Лавров прибыл в Белоруссию
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Белоруссию, сообщает РИА Новости.
18:33
МЧС предупредило о понижении температуры и гололедице в Москве
МЧС распространило экстренное предупреждение о понижении температуры и гололедице в ближайшие часы в Москве.
18:30
Украина не будет признавать ряд российских паспортов
Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной, пишет ТСН.
18:30
В Крыму рассказали о ситуации с коечным фондом
В Крыму развернули ещё 349 коек для пациентов с коронавирусом, заявил министр здравоохранения региона Александр Остапенко.