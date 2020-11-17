Обама: выборы в США показали истинные масштабы раскола среди американцев

Экс-президент США Барак Обама считает, что результаты выборов, в ходе которых и Джо Байден, и Дональда Трамп получили более 70 млн голосов, говорят о том, насколько сильно расколоты американцы, пишет CNN. При этом политик раскритиковал попытки республиканских чиновников поддержать бездоказательные заявления Трампа о фальсификации голосования, отметив, что подобного поведения у своих дочерей он бы не потерпел.

Бывший президент США Барак Обама заявил, что результаты выборов, в ходе которых каждый из кандидатов получил более 70 млн голосов, свидетельствуют о сильном расколе среди американцев, пишет CNN.

«Это говорит о том, что между нами по-прежнему глубокая пропасть. Сила этого альтернативного мировоззрения, которое подаётся в СМИ и которое потребляют наши избиратели, очень велика», — заявил бывший президент в интервью CBS News.

На вопрос о том, беспокоит ли его такая ситуация, Обама ответил утвердительно: «Да. Нашей демократии очень трудно функционировать, если мы исходим из абсолютно разных наборов фактов».

Бывший лидер США дал несколько интервью в связи со скорым выходом первого тома его мемуаров под названием «Земля обетованная». В этой книге 44-ый президент США делится воспоминаниями о своём детстве, политическом взлёте, вошедшей в историю предвыборной кампании 2008 года, а также первом сроке. Обама — который стал первым в истории темнокожим президентом США, — также критикует расистскую политику Дональда Трампа. В частности, на страницах своих мемуаров он предположил, что его избрание в 2008 году спровоцировало немалые потрясения, которые подлили масла в огонь обструкционизма республиканцев, что, в конечном счёте, изменило партию.

При этом Обама также объяснил, почему активно поддерживал своего бывшего вице-президента Джо Байдена, — чего экс-президенты обычно не делают, — заявив, что его критика в адрес Трампа была вызвана особыми обстоятельствами.

«Я бы предпочёл этим не заниматься, — признался он. — Но, по моему мнению, на нынешних выборах получилось так, что были нарушены определённые нормы и институциональные ценности, которые имеют необычайную важность. Так что для меня, как для человека, который занимал этот пост, было важно просто дать понять людям, что это ненормально».

Ранее, напоминает CNN, Трамп отказался признавать поражение, без доказательств утверждая, что выборы были сфальсифицированы. При этом действующий президент собирается оспорить результаты голосования в юридическом порядке.

Во время ещё одного интервью на CBS Обама раскритиковал республиканских чиновников за то, что они поддерживают не соответствующие истине высказывания Трампа о фальсификации выборов, отметив что такие действия угрожают демократии.

«Мы не потерпим, если наши дети будут вести себя подобным образом в случае проигрыша, ведь так? Я имею в виду, если бы мои дочери во время любого соревнования после проигрыша надулись и начали обвинять другую сторону в жульничестве, а доказать ничего не могли, мы бы их отчитали», — отметил он.

По его словам, в США президенты «занимают должность лишь временно, и это неспроста». «Когда твоё время истекло, твоя задача — поставить страну на первое место, переступить через своё эго, через свои собственные интересы и свои собственные разочарования, — заявил Обама. — Мой совет президенту Трампу: если вы хотите, чтобы на этом позднем этапе игры вас запомнили, как человека, который ставит страну во главу угла, вам следует поступить также».

Между тем, экс-президент не считает, что Байден нуждается в его советах, однако пообещал помочь ему «всеми возможными способами». «Но я не собираюсь внезапно устраиваться на работу в Белый дом или что-то в этом духе... Мишель бы меня бросила», — пошутил он, имея в виду бывшую первую леди.