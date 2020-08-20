MSNBC: Обама предупреждает — ради победы Трамп не остановится перед жульничеством

В своём выступлении экс-президент США Барак Обама предупредил о том, что американской демократии угрожает вполне реальная опасность, и имя этой опасности — Дональд Трамп, передаёт MSNBC. При этом, по мнению ведущего канала Лоуренса О’Доннелла, Обама не только предупредил американцев о Трампе, но и указал на то, что американский лидер будет жульничать на выборах, причём об этом намерении знают абсолютно все.

Лоуренс, могли ли вы когда-нибудь в сознательном возрасте помыслить, что мы услышим, как бывший президент США — не из тех, которые с придурью, а из серьёзных; президент, отработавший два срока и творивший историю; президент в своём праве, — глядя в камеру, сообщит нам, своим согражданам, что нашей системе грозит вполне реальная опасность?

ЛОУРЕНС О’ДОННЕЛЛ, ведущий программы «Последнее слово» на MSNBC: 5 лет назад такого и представить было нельзя. Представить, что Барак Обама встанет и скажет: «Не дайте им отобрать у вас демократию». И ввиду он имеет президента Соединённых Штатов. Он сказал, что президент США в случае необходимости будет жульничать ради победы. И нет ни одного человека, который бы в этом усомнился. Это утверждение превратилось в народную мудрость. Даже сторонники Трампа считают, что он будет жульничать, чтобы победить. Они знают это. И многие из них не видят здесь ничего предосудительного.

Я хочу указать на ещё одну вещь, которую сделал Барак Обама за своё выступление. Всего было два выступления. Они полностью показали видео из Белого дома, на котором Обама награждает Джо Байдена президентской медалью свободы, что стало для последнего неожиданностью. Я, если честно, и забыл о всём том удивлении, которое можно наблюдать на записи. Мы видели на видео, как Барак Обама обнимает Джо Байдена — что поразительно. В своей же речи Обама назвал его «братом».

Тогда он сказал, что он искал партнёра во власти, но нашёл брата. На личном уровне он вряд ли мог обнять его сильнее, а также яснее указать на саму суть души этого человека. И да, президент Обама прибегнул к большому количеству апокалиптической риторики, которую мы из его уст никогда раньше не слышали. Подобные слова не прошли незамеченными, всё это удостоится вниманием экспертов. Однако я бы хотел особо указать на очень личную связь с Джо Байденом, которую сегодня продемонстрировал Обама.

Дата выхода в эфир 19 августа 2020 года.