Обама в новых мемуарах: избирателей Трампа «нервировал чернокожий в Белом доме»

Экс-президент США Барак Обама написал новую автобиографию на 768 страницах, краткое содержание которой Fox News передал так: «Барак Обама — гений, вы — расист». Избрание Дональда Трампа в 2016 году автор книги объясняет «расовыми тревогами» миллионов американцев, а вовсе не провальной политикой собственной администрации, подчёркивает телеканал.
Сегодня наша программа может с уверенностью сообщить, что у бывшего президента Барака Обамы нет проблем с самооценкой. Обаме нет ещё 60 лет, а он уже написал вторую автобиографическую книгу. Новинка выходит на следующей неделе, это весомая книга — 768 страниц! Если вы осилите её всю, примите наши поздравления. Вы будете один такой.
Но сегодня мы избавим вас от лишних трудов. Вот краткое содержание: Барак Обама — гений, вы — расист. Помните? Это было лейтмотивом Обамы всё то время, что он находился на посту президента. И непохоже, что с тех пор он многому научился.
Вот как Барак Обама объясняет, почему в 2016 году победил Дональд Трамп. Цитирую: «Миллионам американцев, которых нервировал чернокожий в Белом доме, он (Трамп. — ИноТВ) обещал эликсир от расовых тревог».
Итак, Трамп победил, потому что вы расист. Вот его объяснение. Не потому, что при самом Обаме вымирал средний класс. При президенте Обаме американцы со средним доходом впервые стали в этой стране меньшинством. Но причина совсем не в этом! Отнюдь!
И причина не в том, что администрация Обамы способствовала самому большому неравенству доходов за всю историю. Или сидела сложа руки, когда сотни тысяч жителей американской глубинки умирали от передозировки наркотиков. Нет, причина совсем не в этом! Дональд Трамп победил потому, что Америка — ужасная страна! Так говорит Барак Обама.
Как вообще вышло, что мы два раза подряд избрали его президентом? Ну, в противном случае он угрожал нам обзывательствами. Мы ещё не извлекли из этого урок? Может быть, это плохая идея — голосовать за людей, которые прибегают к моральному шантажу? Давайте больше никогда так не делать. Как вы считаете?
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