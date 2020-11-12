«Трампа поддержало полстраны»: эксперт MSNBC объяснил, почему Америке непросто будет вернуть себе доверие в мире

В 2016 году американцы ещё могли оправдать избрание Дональда Трампа перед миром как чистую случайность. Но сегодня будет непросто объяснить, почему почти половина жителей страны видела все оплошности лидера и всё равно его поддержала, пишет обозреватель MSNBC Стив Бенен. По его словам, в таких условиях новым США будет сложнее вернуть себе доверие союзников и партнёров, а также роль мирового лидера.

«Я уже давно говорю, что долгоиграющие последствия президентства Дональда Трампа можно свести в трём «к»: климату, коренным изменениям в федеральных судах и краху международного доверия к США», — пишет в своей статье публицист и обозреватель MSNBC Стив Бенен.

Обидно за упущенные годы, которые не были посвящены борьбе с климатическим кризисом. К тому же с республиканцами, подтверждающими кандидатуры сторонников крайне правых идей на посты в федеральных судах, можно ожидать целое поколение консервативных судебных решений по всем важным делам, которые только можно себе представить.

Однако за этим не стоит преуменьшать и важность того, что теперь мир видит США как страну, способную избрать такого человека, как Трамп, своим лидером, подчёркивает Бенен.

В своей недавней колонке Джэксон Дил из The Washington Post писал: «Союзники США размышляли над перспективой победы Джо Байдена над Дональдом Трампом на выборах, не то чтобы прошедших с оглушительным успехом для первого. Можно было уловить некую раздражённость, которая охватила и многих американцев на прошлой неделе. Конечно, кто-то говорил: избавиться от Трампа — уже облегчение. Но если почти половина страны была готова отдать ему с его «Америкой первым делом» ещё четыре года, никто не может и не должен рассчитывать на то, чтобы США вновь вошли в свою традиционную роль мирового лидера».

Бенен также приводит твит Роланда Пэриса, бывшего советника по внешней политике канадского премьер-министра Джастина Трюдо: «Назрел ужасный вопрос. Как могли десятки миллионов американцев так вознаградить этого лживого демагога после всего, что он сделал? Люди точно знали, за что они голосуют. Насколько сильны демократические убеждения в Америке, на самом деле?».

Как отмечает Бенен, после выборов 2016 года жители США ещё могли объяснять миру, что успех Трампа был своего рода случайностью, обусловленной целой чередой событий: российским «вмешательством», болезнью Хиллари Клинтон и прочим. «Неприятное фиаско, которое Соединённые Штаты очень хотели исправить». По словам автора статьи, эту теорию подтверждали и уверенные позиции демократов на выборах в 2017, 2018 и 2019 годах, словно американцы пытались сказать мировому сообществу: «Видите? Мы исправляем свою ошибку. Историческая случайность постепенно теряет свою силу».

Но этот год всё перечеркнул. Жители Соединённых Штатов наблюдали четыре года за коррупцией, неудачами, ложью и отчаянным стремлением расколоть нацию со стороны администрации Трампа. И тем не менее президента, по предварительным подсчётам, поддержали 47% избирателей, что даже на один проценты выше, чем на прошлых выборах.

Конечно, как обращает внимание Бенен, на этот раз большинство американцев всё-таки отказались от такого лидера. Демократ Джо Байден, вероятно, получил самую сильную поддержку со времён выборов 1932 года, на которых одержал победу Франклин Рузвельт. Это, несомненно, впечатляет.

Но нашлись же 47% избирателей, которые «видели, что творил Трамп, и сказали, что хотят ещё». Так что, когда США будут пытаться вернуть себе свою роль лидера на международной арене, призывая мир вновь им довериться, эту деталь будет непросто объяснить, резюмирует Бенен.