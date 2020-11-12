CNN: по указке администрации Трампа Госдеп не передаёт Байдену послания от зарубежных лидеров

14:34 Национальные антидопинговые комитеты 14 стран призвали реформировать WADA Национальные антидопинговые комитеты 14 стран призвали к реформам внутри Всемирного антидопингового агентства (WADA).

14:27 Лавров прокомментировал ситуацию со статусом Карабаха Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что статус Нагорного Карабаха будет определён после того, как будут понятны, какие права предоставлены всем категориям жителей региона.

14:18 Лавров заявил о введении ответных санкций по ситуации с Навальным Москва уже приняла ответные зеркальные санкции по ситуации с Алексеем Навальным, они касаются ряда представителей Германии и Франции. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД России Сергей Лавров.

14:15 Экс-тренер «Арсенала» объяснил, почему Сафонов не готов к игре за сборную России Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков объяснил, почему вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не готов к игре за сборную России.

14:12 Собянин оценил ситуацию с госпитализацией пациентов с коронавирусом Более 1,5 тыс. заболевших коронавирусом в день госпитализируют в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

14:10 Кирьяков: уже сейчас видно, что российские футболисты «наелись» Известный тренер Сергей Кирьяков высказался о состоянии отечественных футболистов в преддверии матчей сборной России.

14:09 Рижскому «Динамо» засчитаны технические поражения в матчах с «Витязем» и «Металлургом» Рижскому «Динамо» засчитаны технические поражения от подольского «Витязя» и магнитогорского «Металлурга» в матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

14:07 Лавров прокомментировал выборы президента в США Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал выборы президента в США.

14:04 Собянин оценил ситуацию с ограничениями в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что надеется, что в городе не придётся вводить дополнительные ограничения в связи с ситуацией с коронавирусом.

14:02 Маас заявил о невозможности безопасности в Европе без России Безопасность в Европе невозможна без участия России, поэтому ЕС и ОБСЕ должны быть открыты для диалога с Москвой, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

13:55 Собянин: матчи в Москве будут проходить с заполняемостью трибун не более 25% Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о посещаемости футбольных и хоккейных матчей в столице в связи с новыми ограничениями из-за пандемии коронавируса.

13:50 Сергей Сенин рассказал о мероприятиях к 85-летию со дня рождения Людмилы Гурченко Продюсер Сергей Сенин рассказал о мероприятиях к 85-летию со дня рождения народной артистки СССР Людмилы Гурченко.

13:47 Кабмин выделит ещё 62 млрд рублей на детей из малообеспеченных семей Правительство России направит дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.

13:45 Дело избившего арбитра Широкова поступило в суд Пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Алиса Закутняя сообщила о поступлении дела бывшего футболиста сборной России Романа Широкова.

13:43 В Тверской области обсудили развитие санитарной авиации В правительстве Тверской области 11 ноября на заседании региональной бюджетной комиссии под председательством губернатора Игоря Рудени обсудили тему финансирования и развития скорой специализированной медицинской помощи с привлечением санитарной авиации.

13:41 В московских школах отменили ноябрьские каникулы В столичных школах ученики, обучающиеся по триместровой системе, не уйдут на каникулы в ноябре, так как отдыхали ранее в октябре в течение двух недель. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки города Москвы.

13:41 Лавров анонсировал визит представителей Франции и США в Москву Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители Франции и Соединённых Штатов вскоре прибудут в Москву для обсуждения договорённостей по Нагорному Карабаху.

13:40 Опрос: 64% россиян заявили о дружбе с конкурентами по работе Согласно опросу, проведённому Рострудом, 64% россиян поддерживают дружеские отношения с коллегами из конкурирующих компаний.

13:38 Рублёв поделился ожиданиями от Итогового турнира ATP Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что ждёт от участия в Итоговом турнире ATP, который пройдёт в Лондоне с 15 по 22 ноября.

13:37 В России могут ввести единые для всех регионов штрафы за нарушение правил благоустройства В новом Кодексе об административных правонарушениях должен быть предусмотрен единый правовой режим в отношении санкций за нарушение правил благоустройства, заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

13:36 Ловчев: в «Спартаке» собраны старательные средние футболисты Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре команды в текущем сезоне.

13:35 ПЦР-исследования на коронавирус в Москве стали доступнее Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что число свободных слотов для прохождения бесплатного ПЦР-исследования на коронавирус в Москве увеличили более чем на 1 тыс.

13:34 Путин поручил проводить ротацию миротворцев в Карабахе не реже двух раз в год Российский лидер Владимир Путин поручил проводить ротацию миротворцев в Нагорном Карабахе не реже двух раз в год. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

13:33 В Магнитогорске по делу о краже задержан полицейский В Магнитогорске по делу о краже продуктов из магазина задержан полицейский.

13:31 Лавров прокомментировал ситуацию в Белоруссии Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия в целом обеспокоена продолжающимися волнениями в Белоруссии, но удовлетворена тем, что «протесты сходят на нет».

13:29 Собянин рассказал об ограничениях в Москве в новогоднюю ночь Никаких массовых мероприятий в Новый год в Москве не будет, однако гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр города Сергей Собянин.

13:28 Поклонская рассказала о своём отношении к вакцинам Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью Тине Канделаки на радио «Комсомольская правда» рассказала о своём отношении к вакцинам.

13:27 Портал «Узнай Москву» запустит квест в память о Людмиле Гурченко Онлайн-квест, посвящённый народной артистке СССР Людмиле Гурченко, появился на портале «Узнай Москву».

13:26 Поклонская прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением Заместитель руководителя комитета по международным делам Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.

13:19 СМИ: Япония может отменить карантин для спортсменов и зрителей на Олимпиаде Правительство Японии на заседании, посвящённом проведению Олимпийских и Паралимпийских игр и мерам по борьбе с коронавирусом, подтвердило курс на отмену карантина для иностранных спортсменов и зрителей из государств, где ситуация с пандемией стабилизировалась.

13:17 Лавров рассказал о разговоре Путина и Пашиняна Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российский президент Владимир Путин 11 ноября провёл телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

13:08 В Москве рассказали о мерах поддержки приёмных семей Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что семьям, взявшим на воспитание ребёнка-сироту, в столице оказывают всестороннюю поддержку.

13:07 Стоимость биткоина превысила $16 тысяч впервые с января 2018 года Стоимость биткоина превысила $16 тыс. впервые с января 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

13:03 Во Владивостоке рассказали о ситуации с карантином в детских садах Во Владивостоке на фоне распространения коронавирусной инфекции закрыли 17 групп в 12 городских детских садах.

13:00 Пашинян назвал причину подписания соглашения по Карабаху Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что более чем 20 тыс. военных непризнанной Нагорно-Карабахской республики грозило окружение, если бы он не подписал соглашение о прекращении огня.

12:59 Фёдор Емельяненко заявил, что хотел бы провести бой за титул Bellator Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко ответил на вопрос по поводу дальнейшей карьеры.

12:59 Стали известны арбитры матча Турции и России в Лиге наций Стала известна бригада арбитров, которая обслужит матч между футбольными сборными Турции и России в Лиге наций.

12:57 Маас призвал к справедливому распределению вакцины от коронавируса Вакцину от коронавируса необходимо справедливо распределить по всему миру, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

12:51 Слуцкая считает, что между Трусовой и Косторной не может быть дружбы Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала отношения между Александрой Трусовой и Алёной Косторной.

12:47 Избитый Широковым судья подал жалобу на имя генерального прокурора Арбитр Никита Данченков, который был избит бывшим футболистом сборной России Романом Широковым, вместе со своими адвокатами подал жалобу на имя генерального прокурора России Игоря Краснова.

12:46 Собянин сообщил о запуске обновлённой версии платформы «Электронный дом» Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске обновлённой версии «Электронного дома».

12:46 Лавров разъяснил роль Турции в урегулировании в Карабахе Никаких миротворческих подразделений Турции в Нагорный Карабах направлено не будет, Анкара принимает участие в урегулировании ситуации в рамках мониторингового центра, который размещён в Азербайджане. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

12:44 В Петербурге рассказали о влиянии пандемии на ситуацию с трудовыми мигрантами Начальник отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия администрации Санкт-Петербурга Сергей Домнин рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на ситуацию с трудовыми мигрантами в городе.

12:40 В Томской области мужчина получил срок за смерть ребёнка под винтом лодки Два года колонии получил житель Томской области за смерть малолетнего ребёнка под винтом лодки. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности при управлении водным транспортом.

12:39 Илья Соболев рассказал об индустрии юмора в эпоху пандемии Стендап-комик Илья Соболев признался, что пандемия коронавируса — это новая реальность, которую ещё не все осознали.

12:37 В Кремле прокомментировали ситуацию с лекарствами в ряде регионов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с лекарствами в ряде российских регионов.

12:35 В Москве сократили число гостей на церемониях в ЗАГСах В Москве с 12 ноября количество гостей на торжественных церемониях заключения брака в ЗАГСах сокращено до пяти.

12:34 Чемпион Bellator Немков считает, что Нурмагомедов может вернуться в MMA Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о возможном возвращении обладателя титула UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

12:34 Бабиков выиграл масс-старт на контрольной тренировке Биатлонист Антон Бабиков выиграл масс-старт в рамках второй контрольной тренировки на сборе в Ханты-Мансийске.