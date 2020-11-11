«Отсутствие химии» и ужесточение политики — CNBC описал отношения между Путиным и Байденом

Дональд Трамп был удобным президентом для Москвы — хорошие отношения с Владимиром Путиным и ориентированность на внутренние дела Америки. Теперь вероятная победа Джо Байдена на выборах сулит более жёсткую позицию Вашингтона по отношению к России, рассказали эксперты CNBC. И хотя, по мнению аналитиков, между потенциальным новым американским лидером и главой Кремля «отсутствует химия», Россия может оценить предсказуемость США при Байдене, ведь так легче предугадать поведение Белого дома.

Президент России Владимир Путин до сих пор не поздравил демократа Джо Байдена с наиболее вероятной победой на президентских выборах в США, пишет CNBC. Как полагают эксперты, за этим может стоять достаточно большая проблема — личного характера.

«Мы должны помнить, что ни Байден, ни Путин друг другу не нравятся, — подчёркивает российский политический обозреватель Антон Барбашин. — Возможно, между ними нет химии, поэтому российско-американским отношениям суждено приобрести ещё более конфликтный характер».

Как отмечает канал, европейские лидеры уже направили свои поздравления Байдену. Учитывая, что выборы прошли 3 ноября, Россия молчала до понедельника 9 ноября. Тогда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет никого поздравлять, пока американские власти официально не объявят результаты. При этом Песков добавил, что российский лидер «готов к работе с любым избранным президентом США» и что Москва надеется, что со следующим главой Белого дома «удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации двусторонних отношений».

CNBC обращает внимание, что «заметно прохладная реакция» России на победу Байдена существенно отличается от «воодушевлённых поздравлений», которые получил Трамп после своего успеха в 2016 году. Ресурс напоминает, что в то время Москву обвиняли во вмешательстве в выборы, в частности, во взломе электронных переписок избирательного штаба Хиллари Клинтон и Демократической партии.

Несмотря на то что за предполагаемое вмешательство в отношении России были введены санкции, это не стало помехой для, по всей видимости, достаточно тёплых отношений между Трампом и Путиным, которые, судя по их поведению на публике, по крайней мере, уважают друг друга и друг другу нравятся, продолжает CNBC.

Слишком дружественный настрой американского президента к своему российскому коллеге наделал много шума в 2018 году, во время встречи Трампа и Путина в Хельсинки. Глава Белого дома настаивал, что он верит словам президента России о том, что Москва не вмешивалась в выборы, хотя американская разведка утверждала обратное.

Правда, на следующий день Трамп заверял, будто он оговорился, утверждая, что не видит причин, почему Россия вмешалась в выборы. На самом деле президент якобы хотел сказать, что не видит причин, почему Россия не вмешивалась бы.

Как ожидается, Байден будет придерживаться более жёсткой позиции по отношению к Кремлю. Из наиболее принципиальных вопросов называются прогресс в мирных переговорах между Москвой и Киевом и строительство газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию, против которого выступают США.

По мнению экспертов, при Трампе с его политикой «Америка первым делом» администрация президента не очень много внимания уделяла России, и Путину это было удобно. «Главными преимуществами президентства Трампа для Москвы были упор на внутренние расхождения в США, отдаление Вашингтона от его традиционных союзников и непоследовательность в обозначении и реализации политических целей», — полагает глава европейского направления и главный аналитик по России исследовательской компании Verisk Maplecroft Дэра Макдауэлл. Поэтому, по словам эксперта, у Кремля «смешанные чувства» по поводу победы Байдена.

«Если говорить о будущем, то перед Москвой встаёт очень сложная задача в лице будущей администрации Байдена. Помимо обвинений во вмешательстве в выборы 2016 года, США также заявляли, что Россия назначала награду за жизни американских солдат в Афганистане. Кроме того, многие по всему американскому политическому спектру сходятся в необходимости помешать «Северному потоку — 2». Пока США всё ещё находятся в состоянии раскола, более агрессивная политика в отношении России является одним из немногих направлений, в которых можно будет по-прежнему добиться взаимодействия между двумя партиями», — рассуждает аналитик.

Впрочем, как считают эксперты, в предполагаемом президентстве Байдена есть и то, что России нравится, — стабильность. Специалисты, включая Макдауэлла, говорят, что те же характеристики, которые делали администрацию Трампа удобной для России, — непостоянность и отстранённость от прежних союзников — в то же время вызывали обеспокоенность Кремля, «который предпочитает стабильность и предсказуемость». С этим согласен и Антон Барбашин, поскольку президентство Байдена «сулит предсказуемость, которая хотя бы облегчает планирование и даёт возможность предугадать поведение США».

По словам аналитиков, существуют и области, в которых Россия и США могут наладить более активное сотрудничество: ядерная сделка с Ираном, контроль над вооружениями и даже Сирия. Контроль над вооружениями выглядит особенно перспективной отправной точкой. В 2019 году Байден уже высказывался в поддержку продления крупного российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который истекает в феврале 2021 года. Как комментирует Макдауэлл, со стороны России тоже можно ожидать готовности к возобновлению переговоров по соглашению, «поскольку двусторонние ядерные договоры с США — одна из характеристик, по которой Россия считает себя «великой державой».