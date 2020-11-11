CNN: Помпео отказался признать победу Байдена

Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал «плавный переход ко второму сроку Трампа» и отказался признать победу Джо Байдена на президентских выборах, пишет CNN. Издание считает, что слова Помпео породили дополнительное беспокойство по поводу хаотичного транзита власти в США, способного подорвать национальную безопасность страны.

Госсекретарь США Майк Помпео отказался признавать победу Джо Байдена на президентских выборах, сообщает CNN: Помпео заявил о «плавном переходе ко второму сроку Трампа», чем вызвал переполох и возмущение в дипломатической среде.

Как пишет издание, американские дипломаты отреагировали на слова Помпео с «отвращением» и гневом, поскольку такие заявления компрометируют их работу по продвижению честных выборов и мирной демократической передачи власти в других странах.

Слова Помпео дополнили смятение, созданное Дональдом Трампом, отказавшимся признавать своё поражение, а также породили дополнительные беспокойства по поводу того, что хаотичный период транзита власти может подорвать национальную безопасность, пишет CNN. При этом сам Помпео ушёл от прямого ответа на вопрос, верит ли он в массовые фальсификации на выборах.

CNN приводит слова ряда американских дипломатов: они говорят о том, что высказывание Помпео подрывает их работу, пугает и шокирует. По словам одного из анонимных сотрудников Госдепа США, Помпео «топит всё своё наследие».

Сам же Помпео напомнил о президентских выборах 2000 года, исход которых был решён Верховным судом. Победа тогда досталась республиканцу Джорджу Бушу — младшему.