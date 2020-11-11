Der Spiegel: немцы не поддерживают сомнения Трампа в результате выборов

80% населения Германии не понимают действий Дональда Трампа, ставящего под сомнение результаты президентских выборов в ряде штатов и собирающегося оспорить исход голосования в суде, пишет Der Spiegel, ссылаясь на результаты опроса от института Civey. Среди всех категорий населения ФРГ значительную поддержку Трамп имеет только у сторонников партии АдГ, отмечает издание.

Ещё до начала президентских выборов в США Дональд Трамп намекал на то, что в случае чего не признает победу Джо Байдена, пишет Der Spiegel: теперь же он ведёт себя согласно этому сценарию.

Как отмечает издание, большинство немецкого населения не сочувствует действиям Трампа. Согласно данным опроса, проведённого институтом исследования общественного мнения Civey, 80% респондентов ответили «нет» либо «скорее нет» на вопрос, понимают ли они действия Трампа, ставящего под сомнение результаты выборов в ряде штатов и собирающегося подавать в суд.

При этом результаты опроса у разных групп населения сильно отличаются друг от друга, отмечает Der Spiegel. К примеру, две трети сторонников партии АдГ высказали своё сочувствие Трампу. Достаточно высоким уровень сочувствия также оказался у сторонников «Свободных демократов» и «Левых». Наименьшее понимание действий Трампа продемонстрировали немецкие избиратели, поддерживающие «Зелёных» и СДПГ.

Что касается результатов опроса по возрастным группам, то среди молодого поколения поддержка Трампа оказалась выше, чем среди старшего. 90% немецких граждан в возрасте от 65 лет не высказали поддержки действиям Трампа: между тем, 25% граждан от 30 до 49 лет считают, что президент США поступает правильно. Доля сочувствующих Трампу среди граждан от 18 до 29 лет несколько ниже, однако всё равно превышает показатели старших поколений.