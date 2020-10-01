SZ: немцы считают, что Германия должна активнее отстаивать свои интересы перед США и Китаем

Большинство немцев считают, что Германия слишком сдержанно отстаивает свои интересы в отношениях с США и Китаем, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Авторы отчёта Мюнхенской конференции по безопасности, по заказу которых проводился опрос, предостерегают: Германия не только не соответствует своим притязаниям на международной арене, но и отстаёт от развития событий в мире в целом. Из-за этого ЕС рискует превратиться в «придаток Евразии», над которым будут доминировать другие силы.

Немцы хотят, чтобы правительство Германии проявляло меньше сдержанности в отношениях с крупными державами, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

К такому выводу пришли исследователи, опираясь на результаты отчёта Мюнхенской конференции по безопасности по поводу ситуации в немецкой внешней политике и политике безопасности.

69% участников опроса, проведённого институтом изучения общественного мнения Forsa, придерживаются точки зрения, что Германия слишком сдержанно отстаивает свои интересы перед США. 61% высказал то же мнение применительно к отношениям с Китаем. 44% сказали то же самое об отношениях с Россией.

Отчёт, обнародованный сегодня, отмечает существенные пробелы во внешней политике Германии, подчёркивает издание. Авторы доклада утверждают, что Германия в недостаточной степени соответствует собственным притязаниям на принятие большего участия и большей ответственности на международной арене.

«Немецкая внешняя политика меняется — но мир вокруг меняется быстрее», — говорится в отчёте. С точки зрения его авторов, мир сейчас переживает начало новой эры, во время которой «все существенные положения немецкой внешней политики будут поставлены под сомнение». Поэтому Германия стоит на пороге «судьбоносного решения», к которому она недостаточно подготовлена, предостерегают эксперты.

Германия может решительно «вступаться за усиление Европы, чтобы тем самым действенно защищать немецкие и европейские интересы». В противном случае она должна настраиваться на то, что ЕС мутирует в «придаток Евразии», над которым будут доминировать другие силы.

Вплоть до настоящего момента вовлечённость Германии в международную политику «не только отстаёт от ожиданий, которые возлагают на Германию важнейшие партнёры», предостерегают авторы отчёта. Она также не отвечает требованиям, исходящим из современной повестки и ситуации в мире.

Так, аппарат немецкого правительства в сфере внешней политики и политики безопасности практически не развивался с 1960-х годов. Бюджет, выделяемый на нужды внешнеполитического ведомства Германии, за последнее десятилетие увеличился вдвое, с €3 млрд почти до €6 млрд, чтобы иметь возможность вносить больший вклад в урегулирование кризисов.

Однако в самом МИД Германии не хватает сотрудников. Кроме того, его «стратегическая культура» не поспевает за развитием событий в мире, пишет немецкая газета. По версии авторов отчёта, Германии недостаёт широких внешнеполитических дискуссий, в которых федеральное правительство занимало бы чёткую и ясную позицию. Например, в Германии нет обычной для других стран практики подготовки ежегодного стратегического документа правительства, который потом обсуждался бы в бундестаге. Федеральный совет по безопасности также нуждается в расширении, отмечает Süddeutsche Zeitung.