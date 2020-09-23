Spiegel: большинство немцев выступают за расследование расизма в рядах полиции

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер продолжает отказываться от масштабного изучения проблемы расизма в рядах полиции, несмотря на недавний скандал с выявлением экстремистского содержания в полицейских чатах. Между тем, опрос, проведённый по заказу немецкого журнала Der Spiegel, показал, что большая часть населения Германии считает расследование распространения расизма в полиции необходимым.

Несмотря на недавний скандал в Северном Рейне — Вестфалии, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер посчитал возможным отказаться от проведения расследования о распространении расизма в полиции. На этом фоне немецкий журнал Der Spiegel провёл опрос, показавший, что большинство населения страны смотрит на эту проблему иначе.

Как напоминает издание, совсем недавно в групповых чатах немецкой полиции было выявлено содержимое праворадикального толка, причём некоторые сообщения были отвратительными и даже бесчеловечными. После этого инцидента 29 полицейских были отстранены от службы.

Этот случай подлил масла в огонь дискуссий по поводу расизма в полиции, отмечается в статье. Однако министр внутренних дел Зеехофер по-прежнему отказывается от проведения полномасштабного расследования по этой проблеме в рядах немецкой полиции. Придерживаясь такой позиции, он выступает против большинства населения Германии, утверждает автор статьи.

Согласно результатам опроса института изучения общественного мнения Civey, выполненного по заказу Der Spiegel, почти 55% немцев считают необходимым расследование расизма в полиции. В рамках исследования с 18 по 21 сентября было опрошено более 5 тыс. человек. Примерно 39% участников опроса заявили, что расследовать расизм в полиции «ни в коем случае не нужно» или «скорее не нужно».

Почти во всех возрастных группах число сторонников расследования расизма в полиции возобладало, пишет немецкий журнал. Особенно активную поддержку идея нашла в группе старше 65 лет и среди лиц от 18 до 29 лет. Среди старшего поколения за внимательное изучение проблемы расизма в полиции высказались почти 60% опрошенных. В более молодой группе набралось более 58% сторонников этой инициативы.

Близкие друг к другу результаты продемонстрировали возрастные группы от 40 до 49 лет и от 50 до 64 лет: в каждой из них нашлось более 54% тех, кто считает необходимым исследование проблемы расизма в полиции Германии. Относительно низким рейтинг одобрения этой инициативы оказался в группе опрошенных от 30 до 39 лет — там подобную меру посчитали необходимой лишь около 45% участников опроса.

Если рассматривать соотношение сторонников и противников глубокого изучения проблемы по их политическим взглядам, за высказались примерно 80% избирателей СДПГ и свыше 80% левых и зелёных, тогда как среди сторонников свободных демократов идею поддержали лишь примерно треть, а среди избирателей АдГ — только 5%.

Окончательное решение по поводу проведения глобального расследования должно было приниматься в МВД Германии, однако до сих пор министр внутренних дел Хорст Зеехофер отвергал наличие такой необходимости.

По замечанию издания, свою роль в оценке проблемы при проведении опроса сыграла не только политическая позиция участников, но и их место проживания. В частности, Der Spiegel выявил различия между городским и сельским населением. Чем выше плотность населения, тем больше доля людей, считающих необходимым расследование расизма в немецкой полиции. В сельских регионах с более низкой плотностью населения в поддержку расследования высказались примерно 50%, тогда как в городах — более 60%.

Вопрос о необходимости изучения проблемы расизма в полиции вызывает в немецком правительстве споры уже на протяжении месяцев, отмечается в статье. Политики СДПГ неоднократно выступали за проведение соответствующего исследования и призывали Зеехофера пересмотреть свою позицию. В ХДС и ХСС также находятся активные сторонники расследования.

Последний полицейский скандал в Северном Рейне — Вестфалии должен повысить давление на министра внутренних дел Германии — тем более что это не первый инцидент подобного рода и масштабы проблемы пока не ясны до конца, заключает немецкий журнал Der Spiegel.