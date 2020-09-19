Fox News: американских школьников учат сомневаться в ценности семьи

Идеология Black Lives Matter захватывает американскую систему образования, бьёт тревогу ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, младших школьников учат, что семья с мамой и папой — это западная идея, от которой надо отказаться. Как отмечает журналист, в США идёт «тотальная война» против семьи — единственного института, который может спасти американское общество.

Ранее в этом месяце президент принял решение запретить внедрение критической расовой теории в федеральных агентствах — и это был важный шаг. Но было бы ошибочно полагать, что этот яд поразил только государственные органы США.



В Америке чуть ли не каждая школа, куда дети ходят с детсадовского возраста, в этом году усилила пропагандистскую работу. Детей учат, что эта страна по самой своей сути плохая, что некоторые люди, в зависимости от внешности, изначально неполноценны и что весь американский эксперимент по сути расистский и, следовательно, аморальный.



«Проект 1619» перевирает существенные исторические факты, и это можно доказать. Это мусор, это не настоящая история. Но несмотря на это, учителя в Чикаго, Нью-Йорке, Нью-Джерси и Вашингтоне уже используют эти материалы в классе. Потому что никто их не остановил. Мы будем вспоминать это со стыдом и ужасом.



Даже те школы, которые не приняли конкретно «Проект 1619», избирают тот же подход. Иногда они даже радикальнее. Наша программа заполучила планы уроков в системе государственных школ Буффало. Это гораздо хуже, чем неправильное преподавание истории, это намеренное продвижение повестки дня Black Lives Matter, политической организации.



К примеру, один план урока для четвёртого и пятого класса учит детей сомневаться в важности своих родителей! Собственных матерей и отцов! План урока предписывает учителям обсуждать с учащимися различные «руководящие принципы», в том числе так называемые чёрные деревни, которые способствуют, цитирую, «подрыву западной динамики нуклеарной семьи и возвращению к «коллективной деревне», где люди заботятся друг о друге». Они учат ваших детей, что вашу семью надо разрушить! Почему мы это позволяем?!



Вы знаете, что это такое. Это тотальная война против самого важного, что у нас есть. Против американской семьи. Единственного, что может помочь нам вернуть наши рушащиеся города. Ничто другое не сработало. Мы потратили более триллиона долларов, и очевидно, что это не сработало! А семьи — работают. И любой выходец из этой среды, вне зависимости от происхождения и цвета кожи, может сказать вам, что семьи крайне важны. А детей учат, что семьи — их семьи! — это проблема.



Другой план урока объясняет ученикам второго, третьего и четвёртого класса, цитирую, «необходимость движения BLM». Ага. Казалось бы, марксистская организация, уничтожающая частную собственность и желающая заменить родителей, это плохо. Но ваши дети получают другие представления.



Другие планы уроков учат детей конкретным пунктам платформы BLM, отвергающей «западные структуры семьи». Ещё один план урока для детей со второго по четвёртый класс объясняет, почему «Все жизни имеют значение» — это «проблематичная» фраза. Не все жизни имеют значение.



Это безумие! И это не заканчивается в начальной школе. Цель — переосмыслить образование на всех уровнях и превратить его в оболочку для пропаганды.



Дата выхода в эфир 17 сентября 2020 года.