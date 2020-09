Daily Wire: Трампа обвинили в попытке создать «гитлерюгенд»

Президент США осудил внедрение в американских школах критической расовой теории и предложил вместо этого «патриотическое образование». Идея президента пришлась не по душе американским левым: в Twitter заговорили о том, что Трамп намерен создать свой «гитлерюгенд», передаёт Daily Wire.

Вчера в своём выступлении по случаю Дня конституции президент Трамп заявил, что нам надо прекратить преподавание критической расовой теории, абсурдного «Проекта 1619» и Говарда Зинна* в наших государственных школах. И у людей случилась истерика, они просто ополоумели из-за этого.



Что касается участия федеральной власти в образовании, вот моё основное правило: я считаю, что федеральная власть не должна иметь отношения к образованию. Я считаю, Министерство образования следует упразднить. Я считаю так потому, что то же самое федеральное Министерство образования, которое может приказать штатам хорошо преподавать историю, точно так же может приказать штатам плохо преподавать историю. Или другие обязательные предметы.



Мне представляется, что образование следует передать самому низшему уровню власти, то есть у вас должна быть возможность контролировать образование в вашем районе или на уровне штата. В идеальном мире, конечно же, были бы районные школы, напрямую финансируемые родителями и жителями района. Будь то приходские, частные или чартерные школы.



В любом случае, если уж федеральной власти участвовать в образовании, она определённо заинтересована в том, чтобы люди не учили ложную историю, или псевдоисторию, или историю, специально написанную для подрыва основ Соединённых Штатов. Потому что тогда мы потеряем всё, что у нас есть общего.



Вот Трамп выступает против критической расовой теории и «Проекта 1619».



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Левые пытаются уничтожить это прекрасное видение и разделить американцев по расовому признаку ради политической власти. Рассматривая любой вопрос через призму расы, они хотят навязать новую сегрегацию, и мы не должны этого позволить. Критическая расовая теория, «Проект 1619» и крестовый поход против американской истории — это токсичная пропаганда, идеологический яд, который, если его не устранить, растворит гражданские связи, сплачивающие нас.



Сверимся с фактами: это чистая правда. Кто-то должен написать об этом книгу. Погодите-ка, я уже написал! «Как разрушить Америку: три простых шага». Это если вам нужна длинная версия трамповской речи, с целой главой о том, на что похожа более точная история Соединённых Штатов, со всеми её тёмными пятнами, включая притеснение чернокожих, индейцев и так далее.



Он в данном случае прав. Это токсично. Это отвратительно — утверждать, что у Америки нет основополагающих принципов, а именно так гласит критическая расовая теория, что все эти основополагающие принципы — лишь картон, которым прикрывают глубинные злобные попытки построить расовые и классовые иерархии. И это разрушает страну. И он в данном случае совершенно прав. У любой страны, которая надеется выжить, должна быть общая философия, общая история, общая культура. Именно это является мишенью критической расовой теории и «Проекта 1619».



Кстати, раньше Николь Ханна-Джонс** и ей подобные вполне это признавали. В июле Николь Ханна-Джонс буквально так и написала в Twitter о «Проекте 1619». Цитирую: «Я всегда говорила, что «Проект 1619» это не история. Это журналистский труд, открыто направленный на то, чтобы бросить вызов национальной концепции и, следовательно, национальной памяти. Проект всегда был посвящён настоящему в той же мере, что и прошлому».



Другими словами, мы хотим изменить мысли американцев об Америке. Причём резко изменить. Мы не хотим что-то оттенить или напомнить о плохих вещах. Мы хотим полностью поменять концепцию. Она радикал, и это невероятно негативная штука. То, что она получила Пулицеровскую премию за проект, который настолько плох, что ей указали на фактические ошибки, а она отказалась их исправлять… Она просто ужасна. И то, что её сделали фактическим редактором The New York Times, показывает, до чего дошли наши СМИ, до чего дошли крайне левые… или, вернее сказать, мейнстримные левые.



Итак, далее в своей речи Трамп заявил, что преподавание критической расовой теории детям — это жестокое обращение с детьми. Опять-таки, стопроцентная правда! Учить ребёнка, любого ребёнка, что в свободной стране он — жертва и всегда будет жертвой системы, потому что система хочет ему навредить… Самое жестокое — это учить ребёнка, что, как бы он ни трудился, он обречён на неудачу. Учить этому жестоко.



У меня трое детей, мы вроде бы живём в США, мои дети вообще-то евреи, а именно против евреев в США совершается больше всего преступлений на почве ненависти. Вы что думаете, я учу своего шестилетнего ребёнка, что, что бы он ни делал в Соединённых Штатах, он не преуспеет? Во-первых, я не могу сказать такого своим детям, потому что это явная ложь. Но это ещё и глубоко и навязчиво аморально — учить людей, что они жертвы невидимых им систем. Особенно когда это неправда.



Вообще-то когда люди — жертвы системы, это обычно видно. Так? Законы Джима Кроу были такой системой, в которой можно сказать: «Ты — жертва системы, потому что тебе из-за твоей расы в буквальном смысле не позволят ходить вон в ту школу через дорогу». Довольно очевидная ситуация, в которой ты жертва системы. Но даже в этой ситуации самые успешные люди те, кто не считает себя жертвой. Быть жертвой — это не быть героем. Преодоление положения жертвы — это героизм. Услаждение тем, что в жизни есть преграды, c наименьшей вероятностью приведёт к успешной жизни. А в современной Америке это ещё и явная ложь.



Вот заявление Трампа о том, что критическая расовая теория — это, по сути, жестокое обращение с детьми. Идеологически это верно.



ДОНАЛЬД ТРАМП: В школы, где учатся наши дети, проталкивают критическую расовую теорию… Это оскорбительно и возмутительно для американцев любой национальности. И это особенно вредно для детей меньшинств: их надо приободрять, а не принижать. Преподавание этой ужасной доктрины нашим детям — это форма жестокого обращения с детьми. В самом полном смысле слова.



Итак, продолжая свою речь, Трамп призывает давать «патриотическое образование». Это-то всех и взбесило. Как только левые слышат от вас слово «патриотизм»… Тот факт, что левые терпеть не могут слово «патриотизм», должен дать вам понять, что левые думают об этой стране. Вы хотите жить в стране, где вся система управления, вся интеллигенция считает, что патриот — значит мракобес? Они ведь так и считают, я не шучу.



Вчера в интернете, как только Трамп произнёс слова «патриотическое образование», одним из ведущих хэштегов Twiiter стал #гитлерюгенд. Потому что он (Трамп. — ИноТВ) выразил мнение, что американцы должны быть патриотами своей страны и что детей следует учить патриотизму. «Гитлерюгенд»! Это безумие!



Он не говорит, что вы должны быть патриотами всех американских зол. Он говорит, что вы должны быть патриотами основополагающих документов Америки, нашей идеологии и истории. Надо быть патриотом и признавать при этом, что в американской истории было зло. В своей речи он упомянул примеры зла в американской истории. Но СМИ этого намеренно не заметили, чтобы объявить его ультранационалистом, нацистом, для которого «Германия превыше всего». Это безумие! Безумие!



Дата выхода в эфир 18 сентября 2020 года.



* Говард Зинн — американский историк, автор книги «Народная история США», в которой делается акцент на неприглядных аспектах прошлого страны (прим. ИноТВ).



** Николь Ханна-Джонс — репортёр The New York Times. За свою работу «Проект 1619» получила Пулицеровскую премию (прим. ИноТВ).