SRF: неонацисты в правоохранительных органах — позор для немецкой полиции

Скандал с 29 правыми радикалами в полиции Северного Рейна — Вестфалии касается всей Германии, сообщает швейцарский телеканал SRF. По словам земельного министра внутренних дел Герберта Ройля, это позор для немецкой полиции. Более того, подобных происшествий становится всё больше, что вызывает опасения по поводу наличия неонацистских сетей в правоохранительных органах и системном характере проблемы.

«Худшая, отвратительнейшая, неонацистская, враждебная к беженцам травля», — так охарактеризовал министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Герберт Ройль содержимое чатов, в которых общалась группа из 29 полицейских, сообщает швейцарский телеканал SRF. Ройль заявил ясно: «Это позор для нашей полиции».

Этот случай ещё расследуется, однако, если подозрения подтвердятся, ситуация получается действительно ужасная, отмечает журналист телеканала Беттина Рамсайер. Создаётся впечатление, что на службу в полицию внедрились правые радикалы, которые использовали гитлеровское приветствие и делились фантазиями о беженцах в газовых камерах. 14 из них должны быть уволены, пока же все отстранены от службы.

Эта новость дополняет общую неутешительную картину, подчёркивает швейцарский телеканал. Сообщений о праворадикальных полицейских в последнее время становится всё больше. Особенно много случаев отмечается в Гессене, но несколько было зафиксировано также в Саксонии-Анхальт, Тюрингии и Баварии. Северный Рейн — Вестфалия тоже не стал исключением.

Автор материала приводит единственный, но яркий пример: в этой федеральной земле на протяжении ряда лет бесчинствует группа, которая называет себя NSU 2.0 и рассылает угрожающие письма с информацией, полученной с полицейских компьютеров. Название группы отсылает к так называемому национал-социалистическому подполью NSU — агрессивной группе неонацистов, которые в 2000-х годах убили десятерых человек. Почти все жертвы были из семей мигрантов.

По данным следствия, за группой NSU 2.0 стоят четверо полицейских из Северной Германии, однако на этот поезд запрыгнули и подражатели. Все обстоятельства дела пока не прояснены.

Даже глава ведомства по защите конституции Германии Томас Хальденванг больше не говорит о «единичных случаях». «С моей точки зрения, это уже слишком много отдельных случаев, чтобы не начать рассматривать их в совокупности и не проверять, есть ли там целые сети», — заявил Хальденванг.

По версии SRF, полиция — это не более чем отражение того общества, которое она представляет. Если четверть всех жителей Германии имеют склонность к антисемитизму, то почему именно к полицейским это относиться не должно? При этом не так уж странно, что люди с правыми авторитарными взглядами стремятся получить профессию, которая требует ношения униформы и даёт им ощущение государственной монополии на применение силы, подчёркивает журналист телеканала.

Однако именно из-за этой государственной монополии на применение силы необходимо измерять верность полицейских конституции и демократии иным мерилом, считает Беттина Рамсайер. Точно так же более непростительным, чем для других, может быть супружеская измена со стороны священника или нелегальный найм мигрантов для домашней работы со стороны национально-консервативного политика, полагает корреспондент SRF.

Поэтому особенно важно, чтобы нарушения безупречного облика полиции, к которому она по праву должна стремиться, строго наказывались, а ещё лучше — предотвращались, подчёркивает журналист. Министр внутренних дел Северного Рейна — Вестфалии Ройль сказал, что соберёт специальных уполномоченных по праворадикальным тенденциям в полиции, чтобы сформировать общую картину и разработать концепцию раннего выявления подобных настроений в полиции. Другие земли Германии уже также заняли сходную позицию.

Не совсем вписывается в общую канву спорное решение Хорста Зеехофера снова отказаться от запланированного исследования структурного расизма в полиции. Разумеется, огульное подозрение против всего института власти было бы контрпродуктивным, однако когда недобросовестные сотрудники громко заявляют о себе, они отравляют атмосферу — и проблема действительно приобретает системный характер, заключает швейцарский телеканал SRF.