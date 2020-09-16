N-TV: правоэкстремизм в Восточной Германии становится всё популярней

Ситуация с распространением праворадикальных организаций в Восточной Германии становится всё хуже, пишет N-TV, ссылаясь на слова уполномоченного правительства ФРГ по Восточной Германии Марко Вандервитца. По мнению депутата от партии «Левых» Дитмара Барча, одна из причин заключается в экономическом неравенстве между Востоком и Западом Германии.

«К сожалению, приходится констатировать, что доля сторонников праворадикальных идей в новых федеральных землях выше, чем в старых», — приводит N-TV слова уполномоченного правительства ФРГ в Восточной Германии Марко Вандервитца. В качестве одного из решений проблемы Вандервитц назвал усиление гражданского диалога.

Как сообщает издание, 16 сентября в Германии будет представлен отчёт о состоянии немецкого воссоединения. Помимо прочего, в нём говорится о заметном прогрессе в сокращении экономического разрыва. Вместе с тем, в отчёте отмечается сохранение разницы между новыми и старыми федеральными землями. По словам Вандервитца, разница заключается и в отношении к демократии и распространению правоэкстремистских организаций. Вандервитц подчеркнул, что это очень большая проблема, поскольку ситуация, скорее, становится только хуже, а не лучше.

Как отмечает N-TV, в годовом отчёте германского единства сказано, что спустя 30 лет, процесс воссоединения Германии ещё не закончен. Депутат от партии «Левых» Дитмар Барч заявил, что предложенный Вандервитцом гражданский диалог не поможет решить проблемы в условиях отсутствия реальных мер: «Людям в новых федеральных землях нужны более качественные рабочие места, более качественная инфраструктура, одинаковая пенсионная система: короче говоря, им нужны равные условия жизни». Кроме того, Барч отметил, что необходимо перестать подчёркивать тот факт, что Западная Германия платила за восстановление восточной, при этом умалчивая о том, что немецкие западные компании уничтожили многое на востоке страны.

Что касается экономического положения восточных федеральных земель, то, по словам Вандервитца, в данном вопросе у него нет иллюзий: между западом и востоком страны есть определённая разница. При этом политик отметил, что некоторые восточные немецкие регионы уже находятся на уровне западных.