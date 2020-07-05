Spiegel: экстремизм в бундесвере опаснее коронавируса — от него нет ни вакцины, ни иммунитета

Проблема появления правых экстремистов в рядах бундесвера относится к числу тех, которые вооружённые силы Германии не могут решить самостоятельно, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По версии издания, она отражает системные недостатки в развитии общества в целом и сопоставима с пандемией коронавируса: большинство соблюдают дистанцию, однако есть и «коричневые очаги» с повышенным уровнем заражаемости.

«Бундесвер вряд ли способен сам решить свою проблему с нацизмом», — пишет корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Константин фон Хаммерштайн. Большинство военнослужащих бундесвера сторонятся праворадикальных элементов, однако в армии присутствуют «коричневые горячие точки», и местами эта зараза распространяется не хуже, чем коронавирус среди сотрудников мясных фабрик Tönnies.

Министерству обороны Германии понадобилось 33 страницы, чтобы перечислить все инциденты праворадикального характера в рядах вооружённых сил за прошедший год. Один из младших офицеров призывал отравить газом всех евреев и «поохотиться» на темнокожих людей в городе, у другого в шкафчике нашли фотографию человека в форме СС, контрафактный автомат и патроны, третий нарисовал ручкой свастику на плече у своей сослуживицы. На данный момент военная разведка Германии сообщает о 600 подозрительных случаях, что на 100 больше, чем было ещё в октябре прошлого года.

В мае в Саксонии был задержан военнослужащий элитного подразделения спецназа, на участке которого были зарыты нацистская атрибутика, оружие и взрывчатое вещество. Вскоре следствие обнаружило у военнослужащего запаса в Нижней Саксонии список номеров телефонов и некоторых адресов 17 политиков и знаменитостей.

Почему у бундесвера такие большие проблемы с правым экстремизмом? Потому что столь крупная организация, насчитывающая 265 тыс. солдат и гражданских лиц, не может полностью отгородиться от развивающейся в обществе ситуации, уверен автор статьи. Собеседования и проверки безопасности в этом тоже не помогают. Если в обществе растут радикальные настроения и повышается готовность к применению силы, рано или поздно эта проблема доберётся и до армии, подчёркивает издание. Глава ведомства по защите конституции Тумас Хальденванг предостерегает, что правый экстремизм и терроризм являются «крупнейшей угрозой для безопасности в Германии». Так почему же это не должно затронуть бундесвер?

Между тем, в вооружённых силах есть своя особенность: строгая иерархия, много оружия и принцип подчинения приказам делают военную службу привлекательными для определённых кругов. Убеждённым правым радикалам должно быть сложно попасть в эту систему, и это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что некоторые военнослужащие становятся радикалами во время прохождения службы, и это особенно опасно, потому что их обучают при необходимости защищать демократию оружием, поясняет Der Spiegel.

Особенно сильно эта проблема касается боевых подразделений, полагает немецкий журналист. Они считают себя частью сообщества, в котором верность значит больше, чем что-либо ещё. В отличие от военных лётчиков и экипажей подлодок, они получают признание исключительно изнутри, а не извне. Поэтому такие подразделения особенно подвержены влиянию экстремистов — и опасны, потому что они являются экспертами в активном применении силы.

Распространение правого экстремизма в бундесвере автор статьи сравнивается пандемией коронавируса. Большинство военнослужащих соблюдают дистанцию, однако есть и «коричневые горячие точки» — своего рода очаги заражения, которые необходимо любыми средствами удерживать под контролем, призывает немецкий журнал.

Один из наиболее опасных для бундесвера очагов находится в городке Кальв в Шварцвальде, где базируются элитные подразделения сил специального назначения Германии. Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр избежала ошибки своей предшественницы Урсулы фон дер Ляйен и не поставила под сомнение весь бундесвер после вспышки правого радикализма в немецком спецназе. Она намерена «железной метлой» навести порядок только в Кальве и объявила о проведении глубоких преобразований с этой целью.

Как и в случае с мясной компанией Tönnies на востоке Вестфалии, высокое число «заражённых» в немецком спецназе указывает на причины системного характера, подчёркивает издание. Силы специального назначения остаются полностью отгороженными от остальных видов войск, им не хватает свежего воздуха, пишет корреспондент Der Spiegel. Однажды попавшее на эту почву семя правого экстремизма продолжает беспрепятственно распространяться.

Кроме того, силы противодействия этому процессу недостаточно развиты. В бундесвере придавали слишком много значения боеспособности и военным мощностям и обращали слишком мало внимания на верность конституции и морально-этическое воспитание. Похоже, Крамп-Карренбауэр это поняла, хотя и поздно, пишет немецкий журнал.

Однако, уладив всё в одном только Кальве, проблему не решить, подчёркивает автор статьи. В отличие от пандемии коронавируса, бундесвер надолго не защитят ни коллективный иммунитет, ни вакцина. Помочь может только одно: постоянная демократическая бдительность, заключает Der Spiegel.