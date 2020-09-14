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Independent: ультраправые и исламисты — опрос показал, насколько поляризованы британцы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Как показал опрос общественного мнения в Великобритании, почти каждый пятый молодой британец считает, что между Западом и исламом неразрешимый конфликт, а насилие может быть оправдано для 13% респондентов. При этом треть мусульман считают, что они становятся объектами для нападок, а каждый десятый немусульманин ответил, что белые люди сегодня в Великобритании в меньшинстве, пишет Independent.
Independent: ультраправые и исламисты — опрос показал, насколько поляризованы британцы
Reuters
Почти каждый пятый молодой белый британец не мусульманского вероисповедания считает, что британская культура находится под угрозой вмешательства, пишет Independent со ссылкой на данные исследования общественного мнения. Оно, в частности, показало, что в целом молодёжь в Великобритании в довольно большом количестве поддерживает исламистские или ультраправые идеи.
 
Так, среди британской молодёжи мусульманского и немусульманского вероисповедания каждый пятый опрошенный считает, что между Западом и исламом неразрешимый конфликт. 13% респондентов из обеих групп заявили, что насилие иногда оправдано для достижения перемен. 15% мусульман и 9% немусульман считают, что люди должны быть готовы бороться силой ради защиты своей религии или культуры.
 
Из белых немусульман от 18 до 30 лет 14% считают, что ислам пропагандирует насилие. Также чаще, чем каждый десятый опрошенный, говорили они, что в Великобритании белые люди в меньшинстве, хотя на самом деле белых в Англии и Уэльсе 86%.
 
При этом треть мусульман в Великобритании жалуются, что как в этой стране, так и по всему миру они становятся объектами для нападок. Но каждый десятый считает, что мусульманам негоже участвовать в немусульманских институтах Великобритании и что те, кто идут в политику — предатели ислама.
 
Две пятых белых немусульман к исламу относятся негативно, но при этом радикальных взглядов вроде «Великобритания для белых» придерживаются 6-7% опрошенных. По словам авторов статьи, такие взгляды народа против ислама могут использовать экстремисты. Но на их удочку легче попадают те люди, которые в обычной жизни не смешиваются с представителями других групп, которые ощущают себя в дискриминации.
 
Четверть всех опрошенных согласились, что демократия в Великобритании не работает и правительство нужно бойкотировать. Но при этом среди белых немусульман недоверие к политике оказалось выше.
 
Такие исследования эксперты проводили на фоне роста открыто расистских настроений в Великобритании и распространения теорий заговора, которые гласят, что белых людей заменяют другими расами в западных странах. Эксперты же пришли к выводу, что крайне правые настроения в Великобритании сосредоточены в большей мере вокруг вопросов культуры, а не расы.
 
Этот опрос проводился ещё до пандемии, и его авторы отмечают, что с тех пор, в частности, появились группы, связанные с движением «Жизнь темнокожих имеет значение», но на укоренение этих взглядов в обществе нужно время.
 
Авторы исследования призывают правительство обратить внимание на этот вопрос и научить молодёжь разговаривать на такие сложные темы. По их словам, проблема лежит не только в самом экстремизме и насильственных действиях, но и в идеях, на которых это явление основывается. И в условиях пандемии напряжённость нарастает, снижается доверие к властям, увеличивается безработица — всё это подпитывает экстремизм и радикальные течения, пишет Independent. 
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Independent Великобритания Европа
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