Джонсон: ЕС пытается подорвать целостность Соединённого Королевства

В своей статье для The Daily Telegraph премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил Евросоюз в стремлении расчленить Соединённое Королевство. Как отметил премьер, ЕС грозится ввести тарифы на товары, отправляемые из Великобритании в Северную Ирландию, но и фактически может остановить транспортировку продуктов питания из Соединённого Королевства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил Европейский союз в создании угрозы подрыва целостности Соединённого Королевства путём «блокады» Северной Ирландии.

В своей статье для The Daily Telegraph Джонсон напомнил о том, что именно вопрос ирландской границы долгое время был камнем преткновения при обсуждении выхода Великобритании из ЕС. Тем не менее сторонам удалось достичь «прекрасного» соглашения.

Так, Северная Ирландия осталась частью таможенного пространства Соединённого Королевства и участвует в любых торговых сделках, заключённых после брексита, например в заключённой недавно сделке с Японией. При этом в определённой степени регион будет продолжать соблюдать законодательство ЕС в течение четырёх лет после брексита. По истечении этого срока Североирландская ассамблея должна проголосовать за продление правил или же за их отмену.

Сторонам также удалось договориться о том, что Великобритания не будет налагать тарифы на продукты, ввозимые в Северную Ирландию, если они не предназначены для дальнейшей транспортировки через границу.

Джонсон отметил, что совместная комиссия должна урегулировать нерешённые вопросы между двумя субъектами. Однако сейчас ЕС грозится перейти к «крайней интерпретации протокола по Северной Ирландии для того, чтобы проложить полноценную границу по Ирландскому морю», если Лондон не согласится на условия Брюсселя.

ЕС грозится не только ввести тарифы на товары, отправляемые из Великобритании в Северную Ирландию, но и фактически может остановить транспортировку продуктов питания из Соединённого Королевства.

«Должен сказать, что мы никогда всерьёз не верили в то, что ЕС захочет использовать договор, заключённый в духе доброй воли, для блокады одной из частей Великобритании, для её отсечения, или в то, что они фактически будут угрожать уничтожением экономической и территориальной целостности Великобритании», — заявил британский премьер.

Джонсон подчеркнул, что на протяжении семи месяцев после брексита Лондон «упорно трудится» над будущими отношениями с Брюсселем. При этом британский премьер отметил, что страна стремится к сделке, которая была бы похожа на сделку ЕС с Канадой, так как Великобритания соблюдает все положения союза.

Джонсон также заявил, что Великобритания «вышла из ЕС, но не вышла из Европы», однако Лондон «серьёзно относится к своему вновь обретенному суверенитету».

«Мы не можем допустить, чтобы наша жизнь и наша экономика регулировались Европейским Союзом, мы должны иметь право разрабатывать собственные нормы и правила, — написал премьер в The Daily Telegraph. — И мы должны иметь полный контроль над нашими впечатляющими морскими богатствами — нашими рыбными запасами».

Однако переговорщики с британской стороны уверены, что «имеется серьёзное непонимание условий соглашения о выходе, достигнутого в октябре прошлого года».

Джонсон подчеркнул, что в условиях угрозы целостности страны необходимо защитить Соединённое Королевство от «катастрофы», в связи с чем был разработан Закон о внутреннем рынке. По мнению политика, это позволит сохранить единый рынок ЕС и гибкую границу между «в той степени, в которой это возможно и целесообразно».