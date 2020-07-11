Das Erste: Германию захлестнула волна экстремизма

За 2019 год число экстремистских преступлений в Германии увеличилось на 10%, сообщает Das Erste со ссылкой на отчёт Федеральной службы защиты Конституции. При этом в результате нападений право- и леворадикалов всё чаще погибают люди. Случаи проявления экстремизма также были выявлены в бундесвере и политической партии «Альтернатива для Германии», рассказывает немецкий телеканал.

За прошедший год в Германии значительно увеличилось количество экстремистских преступлений, сообщает Das Erste. В отчёте Федеральной службы защиты Конституции говорится, что в 2019 году число противоправных действий такого рода достигло отметки в 22 300. По сравнению с 2018-м рост составил 10%. При этом 6400 из них на счету леворадикалов, что на 40% превышает прошлогодние показатели.

«Это позор для нашей страны», — прокомментировал статистику глава МВД Германии Хорст Зеехофер. Он подчеркнул, что «антисемитизм, ксено- и исламофобия» остаются главными темами праворадикальной агитации. При этом национальная нетерпимость к евреям — это «важное связующее звено». Она проявляется в отрицании холокоста и других теориях заговора.

Из-за экстремистских высказываний солдат бундесвера в социальных сетях и чат-группах был ужесточён контроль в немецкой армии, продолжает Das Erste. В тесном сотрудничестве со Службой военной контрразведки Федеральная служба защиты Конституции провела проверку в рядах военнослужащих, в результате которой от учений было отстранено большое количество резервистов.

Также под наблюдением находилась молодёжная организация партии «Альтернатива для Германии» и фракция «Крыло», в которой в 2019 году состоял каждый пятый член этого политического объединения, то есть 7000 человек. Концепция этой структуры была направлена на «дискриминацию, дискредитацию и лишение большинства прав мигрантов, мусульман и тех, у кого другие политические взгляды», говорится в отчёте Федеральной службы защиты Конституции. Отношение «Крыла» к национал-социалистам носило «исторически-ревизионистский» характер. Члены фракции отрицали их преступления или же старались о них умалчивать. В этом году организация официально самораспустилась.

Наибольшее беспокойство у президента Федеральной службы защиты Конституции Томаса Хальденванга вызывает тот факт, что радикалы всё чаще применяют насилие. В результате их нападений погибает всё больше людей. «По-видимому, они хотят побить рекорд по убийствам, — сказал он. — Мы имеем дело с новым качественным уровнем».

Актуальной остаётся также угроза со стороны исламистских экстремистов, говорится в отчёте. За последние три года не происходило никаких терактов, что связано главным образом с военным поражением «Исламского государства»* в Сирии. Но в этом есть и заслуга бдительных органов безопасности, ведь на территории Германии до сих пор действуют как минимум 650 потенциальных террористов.

Также Федеральную службу защиты Конституции беспокоит рост угрозы со стороны иностранных государств. На фоне пандемии коронавируса увеличилось число кибератак и кампаний по дезинформации с целью дестабилизировать свободное общество. Главным образом за ними стоят Россия и Китай, говорится в отчёте.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.