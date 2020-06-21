N-TV: несмотря на протесты правых, в немецком Гельзенкирхене установили памятник Ленину

В немецком городе Гельзенкирхен установили памятник Ленину, сообщает телеканал N-TV. Монумент, отлитый в 1957 году в Чехословакии, появился на территории Марксистско-ленинской партии Германии. Городские власти безуспешно пытались помешать установке памятника, а местные правые вышли на протесты против него, однако по решению суда им всё-таки придётся как-то ужиться с Лениным.

Марксистско-ленинская партия Германии (МЛПГ) установила в немецком Гельзенкирхене памятник Ленину, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. Памятник считается в городе спорным, правые политические группы протестуют против него.

Как отмечается в материале, памятник российскому революционному вождю Владимиру Ильичу Ленину появился перед штабом Марксистско-ленинской партии Германии в Гельзенкирхене в субботу.

Статуя под красным покрывалом была открыта под конец торжественного мероприятия. Этот памятник Ленину был отлит в 1957 году в Чехословакии. Его высота достигает 2 м, и теперь он находится на территории партии, за которой ведёт наблюдение ведомство по охране конституции Германии.

В двух демонстрациях против установки памятника приняли участие более 50 человек, сообщает N-TV. По данным полиции, среди протестующих присутствовали сторонники правых политических группировок.

В ночь с пятницы на субботу неизвестные запечатлели в разных местах в Гельзенкирхене изображения свастики, символы СС и другую праворадикальную символику и лозунги. Официальный представитель городской полиции не подтвердил и не опроверг связь этих событий с демонстрациями против спорного памятника Ленину.

Надписи и изображения появились, среди прочего, на еврейском кладбище, управлении полиции и здании социалистической молодёжной организации. Органы госохраны начали расследование. Подобные изображения уже появлялись в Гельзенкирхене в прошлые недели, отмечает немецкий телеканал.

Как сообщает N-TV, установка памятника Ленину в городе считается крайне спорной: соответствующий запрет городской администрации был отменён по решению высшего административного суда земли Северный Рейн-Вестфалия. В представительстве властей Гельзенкирхена отметили, что фигура Ленина связана с насилием, угнетением, террором и невероятными человеческими страданиями.

Председатель Марксистско-ленинской партии Габи Фехтнер, напротив, считает Ленина передовым мыслителем, сыгравшим значительную роль в мировой истории, а также борцом за свободу и демократию для широких народных масс.

Не сумев помешать установке памятника, город сделал ставку на просвещение и запустил в сети видеопроект с хештегом #keinplatzfuerlenin («не место для Ленина»). Кроме того, город организовал в ближайшем замке Хорст выставку, посвящённую истории коммунизма.

«Тот факт, что этот памятник устанавливается в Гельзенкирхене, можно вынести лишь с трудом. Но мы должны как-то с этим ужиться, — заявил обер-бургомистр города Франк Барановски в преддверии установки памятника. — Это действительно странно, что теперь в городе будет такой монумент слепого культа личности».