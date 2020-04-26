Ouest-France: «Гуд бай, Ленин?» — судьба памятников советскому вождю продолжает беспокоить бывший Восточный блок

В то время как подавляющее большинство россиян выступают за сохранение статуй Ленина, многие страны хотят избавиться от такого пережитка советского прошлого, пишет Ouest-France. В честь 150-летия со дня рождения главы коммунистов французское издание проследило за примечательной судьбой двух его памятников — на Украине и в Германии.

Статуи Владимира Ильича Ленина, лидера большевистской революции, долгое время продолжали стоять во всех странах Восточного блока как один из последних пережитков эпохи коммунизма. По случаю 150-летней годовщины со дня рождения основателя СССР Ouest-France решил проследить за судьбой этих памятников, порой незавидной, но всегда захватывающей.

Издание рассказывает, что на этой неделе в России прошёл опрос среди населения: нужно ли убрать статуи Ленина? Россияне против: только 7% респондентов поддерживают снос этих монументов, которых сотни по всей стране. Самый впечатляющий из них имеет высоту 27 м и находится в Волгограде.

Вместе с тем, отмечает французская газета, после распада Советского Союза множество памятников были разрушены. Согласно данным испанской газеты El Pais, только на территории СССР установили десятки тысяч Лениных, однако до нашего времени во всём мире сохранилось только 6 тыс. У этих реликвий была порой странная судьба: так, в 2013 году они стали символом протестов на Украине, когда их сбрасывали с пьедесталов во время протестных маршей — например, в декабре в Котовске (сейчас город Подольск. — ИноТВ).

Цель — показать, что между Украиной и Россией больше нет никаких связей. Тогда протестующие требовали отставки президента Януковича, которого осуждали за пророссийскую политику. «8 декабря им удалось её (статую Ленина. — ИноТВ) свалить. Я был зачарован энергией манифестантов, которые пытались разбить её вдребезги, но откололись только маленькие фрагменты», — свидетельствует журналист Себастьян Гобер в статье для сетевого издания Slate. Событие в Котовске стало первым в длинной череде ему подобных: между 2013-м и 2015 годом на Украине было разбито множество статуй Ленина. В 2015 году новое правительство запретило прославление советских вождей в монументах, и последние памятники Ленину уничтожили.

В Германии, напротив, в 2016 году Ленин триумфально вернулся в столицу. Статую лидера коммунистов высотой 19 м установили в 1970 году в Берлине и убрали всего через четыре дня после падения стены. Затем её разделили на 120 кусков и отправили в охранную лесную зону на юго-востоке города. Однако в 2016 году организаторы постоянной выставки, посвящённой политическим монументам в Берлине, захотели забрать голову вождя революции. Директор музейного комплекса «Цитадель Шпандау» Андреа Тайссен объяснила агентству AFP, что они с самого начала предполагали сделать Ленина частью выставки, потому что это «особенная статуя, хотя бы из-за своей высоты». Проблема была в том, что администрация города не знала, где именно была похоронена голова статуи. Только с помощью американского документалиста Рика Минниха, который проживает в Берлине, удалось найти правильное место: по информации France Info, в начале 90-х он откопал голову и снял это на видео.

Несмотря на боязливость правительства, фрагмент статуи всё-таки попал в музей. «Мы показываем объекты такими, какими их нашли, — напомнила директор музея агентству AFP. — Что касается Ленина, мы не хотели показать его как героическую фигуру. Нашей целью было представить его таким же лежащим, каким он был в земле». Потому что символ, даже разрушенный и погребённый, сохраняет всю свою притягательную силу, подчёркивает Ouest-France.