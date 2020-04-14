УП: коммунисты Зимбабве раскритиковали Прагу за снос памятника Коневу

Коммунистическая партия Зимбабве раскритиковала власти Праги, которые снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Как передаёт «Украинская правда», африканские коммунисты направили Компартии Чехии письмо, в котором напомнили о том, кто освободил Прагу от нацистов.
Коммунистическая партия Зимбабве направила чешским товарищам из Компартии Чехии и Моравии гневное письмо с возмущением по поводу решения одного из районов Праги снести памятник советскому маршалу Коневу, передаёт «Украинская правда».
«Коммунистическая партия Зимбабве с крайним отвержением относится к решению города Праги о демонтаже военного мемориала, посвящённого маршалу Коневу и Красной армии, который потерял 140 тысяч солдат в боях за отважных чехословацких партизан против дивизий СС, оставшихся в бою даже после того, как Красная армия освободила Берлин», — заявили зимбабвийские коммунисты.
«Мы с грустью вспоминаем жестокость нацистской оккупации, особенно Лидицкую резню и уничтожение чехословацкого народа во время оккупации», — говорится в письме.
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