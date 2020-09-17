Guardian: почти четверть молодых американцев считают холокост мифом

Результаты опроса, проведённого Конференцией по материальным претензиям евреев к Германии, показали, что 23% американцев в возрасте от 18 до 39 лет считают холокост мифом или преувеличением. Как пишет The Guardian, каждый восьмой из опрошенных признался, что никогда не слышал о холокосте, а почти каждый десятый считает самих евреев виновниками в величайшем преступлении прошлого столетия.

Согласно результатам опроса, почти две трети молодых американцев не знают, что во время холокоста погибло 6 млн евреев, и более десятой части считают виновниками самих евреев. Как пишет The Guardian, это вопиющее неведение о величайшем преступлении прошлого столетия.

Почти половина (48%) миллениалов и представителей поколения Z в возрасте от 18 до 39 лет не смогли назвать ни одного концентрационного лагеря или гетто, созданного во время Второй мировой войны.

Почти четверть респондентов (23%) сообщили, что считают холокост мифом, а его цифры — преувеличенными, либо сомневаются в них. Каждый восьмой (12%) признался, что никогда не слышал о холокосте.

Более половины (56%) заявили, что видели нацистские символы на своих платформах в социальных сетях и сообществах, и почти половина (49%) сталкивалась в социальных сетях или на других сайтах с отрицанием или искажением холокоста.

«Результаты одновременно шокируют и расстраивают — и это говорит о том, что мы должны принять меры, пока выжившие в холокосте ещё с нами и могут рассказать свои истории», — говорит президент Конференции по материальным претензиям евреев к Германии Гидеон Тейлор, чья организация и заказала этот опрос.

«Нам нужно понять, почему мы никак не можем добиться большего в просвещении молодого поколения о холокосте и уроках прошлого. Для нас для всех это тревожный сигнал, а для правительственных чиновников послужит дорожной картой, где надо действовать», — добавил Тейлор.

Как отмечает издание, Конференция по материальным претензиям евреев к Германии, задача которой — «добиться справедливости для жертв еврейского холокоста», создала рабочую группу специально для исследования. В её состав вошли пережившие холокост, историки и эксперты из Яд-Вашема и Мемориального музея холокоста США.

Данные были собраны в ходе тысячи интервью по всей стране и 200 интервью в каждом штате с молодыми людьми в возрасте от 18 до 39 лет, выбранными случайным образом.