Guardian: правозащитники уличили алгоритм Facebook в отрицании холокоста

Британская организация по борьбе с экстремизмом Институт стратегического диалога (ISD) выяснила, что алгоритм Facebook «активно продвигает» материалы, в которых отрицается массовый геноцид евреев в годы Второй мировой. По мнению авторов исследования, владельцы соцсети не уделяют достаточного внимания борьбе с подобными антисемитскими материалами, пишет The Guardian.

Согласно новому анализу, алгоритм Facebook «активно продвигает» группы и посты, отрицающие холокост. Это исследование должно усилить давление на социальную сеть, чтобы она удалила антисемитские материалы, пишет The Guardian.

Расследование было проведено британской организацией по борьбе с экстремизмом Институтом стратегического диалога (ISD). Оно показало, что при вводе в поиске слова holocaust, Facebook выдавал страницы, на которых отрицался устроенный нацистами геноцид. Те, в свою очередь, рекомендовали издателей, продающих ревизионистскую литературу, или группы, посвящённые печально известному британскому писателю Дэвиду Ирвингу, который не признаёт массовое убийство евреев.

На днях Facebook объявил, что будет блокировать теории заговора о еврейском народе, «контролирующем мир». Однако компания не пожелала классифицировать отрицание холокоста как проявление «языка ненависти». Эту позицию ISD назвала «концептуальной близорукостью».

Организация также обнаружила по крайней мере 36 групп в Facebook с 366 тыс. подписчиками, которые либо полностью посвящены отрицанию холокоста, либо размещают у себя такой контент. При этом исследователи отметили, что при посещении этих страниц социальная сеть рекомендовала другие аналогичные материалы.

«Решение Facebook разрешать контенту с отрицанием холокоста оставаться на своей платформе обосновывается предлогом защиты законных исторических дебатов. Но компания упускает из виду причину, по которой люди вообще отрицают холокост», — заявил старший руководитель исследований ISD Джейкоб Дэви.

«Отрицание Холокоста — это специальный инструмент, используемый для того, чтобы лишить легитимности страдания еврейского народа и закрепить давние антисемитские стереотипы. И когда люди занимаются подобным открыто, это следует рассматривать как проявление ненависти»,— добавил он.

Исследователи также обнаружили, что контент с отрицанием холокоста легко доступен на других платформах. Они выявили более 2 тыс. упоминаний популярного среди ревизионистов термина holohoax («холокост — фальшивка») на Reddit, 19 тыс. — в Twitter и 9,5 тыс. — на YouTube. Все эти материалы были опубликованы за последние два года.

«Наши результаты показывают, что предпринимаемые платформами меры могут эффективно уменьшить объём и заметность этого типа антисемитского контента. Следовательно, эти компании должны спросить себя, какой платформой они хотели бы быть: той, которая зарабатывает деньги, позволяя процветать отрицанию холокоста, или той, что занимает принципиальную позицию против отрицания», — сказал координатор исследований ISD Якоб Гул.

Примечательно, что значительное количество тематических материалов строится с помощью осторожных формулировок, кодов и шаблонов. Поэтому анализ ISD, вероятно, не показывает истинных масштабов распространения контента, отрицающего холокост, в социальных сетях, обращает внимание The Guardian.