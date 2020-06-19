Washington Post: Facebook удалил рекламу штаба Трампа с «нацистским символом»

Facebook убрал несколько десятков объявлений предвыборного штаба Дональда Трампа. В этих рекламных сообщениях, направленных против «Антифа», использовался перевернутый красный треугольник, которым в нацистских концлагерях обозначали политических противников режима, пишет The Washington Post.

Facebook удалил несколько десятков объявлений предвыборного штаба Дональда Трампа, предположительно направленных против движения «Антифа» и крайне левых организаций. В этих рекламных сообщениях использовался перевернутый красный треугольник, который в нацистских концлагерях нашивался на форму коммунистов, социал-демократов, либералов и других политических противников Рейха, сообщает The Washington Post.

Символ появился в постах, оплаченных главой Белого дома и вице-президентом Майком Пенсом, а также на странице «Команды Трампа». Он демонстрировался вместе c текстом, который предупреждал об «опасных бандитских сборищах» и призывал пользователей подписать петицию об «Антифа», членов которой действующая администрация пытается связать с недавними проявлениями насилия в США, хотя данные по арестам показывают, что их участие незначительно, отмечает издание.

Facebook убрал материалы с сайта после запросов The Washington Post, заявив, что рекламные и обычные посты с перевернутым треугольником нарушили политику компании против «организованной ненависти». При этом только на страницах Трампа и Пенса эти объявления собрали порядка 1,5 млн. просмотров.

Всего на площадке было 88 платных сообщений с перевёрнутым красным треугольником. Они распространялись по всем 50 штатам, обращает внимание издание.

«Красный треугольник — это символ «Антифа», — заявил Тим Мёрто, представитель кампании Трампа. В качестве примера он указывал на чехлы для iPhone и бутылки с водой, на которых изображается эта эмблема.

«Мы бы отметили, что Facebook по-прежнему использует смайлики с перевернутым красным треугольником, которые выглядят точно так же. Поэтому нам любопытно, почему они выбрали в качестве мишени только эту рекламу», — добавил Мёрто.

«Я считаю использование символа, которым нацисты обозначали своих политических противников, весьма проблематичным, — заявил изданию Джейкоб Эдер, историк из берлинской академии Баренбойма-Саида. —Трудно представить, что это сделано специально. Я не уверен, что подавляющее большинство американцев знают или понимают этот знак. Но это как минимум очень, очень небрежно».

Facebook не в первый раз принимает меры против рекламы сторонников Трампа. В марте компания удалила объявление, в котором, по её словам, содержались вводящие в заблуждение ссылки на перепись населения в США, подчёркивает The Washington Post.