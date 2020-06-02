CNN: сотрудники Facebook взяли выходной в знак несогласия с Цукербергом по поводу постов Трампа

Несколько сотрудников Facebook не вышли на работу в знак протеста против решения Марка Цукерберга не реагировать на расистские высказывания президента Трампа в соцсетях, пишет CNN. В комментариях на своих страницах они выразили своё несогласие с позицией руководства и разочарование от того, как оно поступает в данной ситуации.

В понедельник несколько сотрудников Facebook отказались работать в ответ на решение Марка Цукерберга не принимать никаких действий в отношении серии спорных постов президента Дональда Трампа, рассказал CNN Business источник, знакомый с ситуацией. В качестве протеста сотрудники взяли выходной, а отдел кадров приказал менеджерам не наказывать их и не заставлять брать оплачиваемый отгул.

Как рассказывает издание, приостановка работы стала редким проявлением общественного протеста работников компании по отношению к Twitter. Джейсон Стёрмэн, дизайн-менеджер Facebook, заявил о своём несогласии с решением Цукерберга ничего не делать в ответ на недавние посты Трампа. «Я не одинок внутри FB. По поводу расизма нет нейтральной позиции», — написал он в Twitter в субботу. «Предоставление платформы для подстрекательства к насилию и распространению дезинформации является недопустимым, независимо от того, кто ты и насколько хороший это инфоповод, — в свою очередь считает в Twitter Эндрю Кроу, глава отдела дизайна для портативных устройств. — Я не согласен с позицией Марка и буду работать над тем, чтобы произошли перемены».

Официальный представитель Facebook отметил в интервью CNN Business, что компания понимает чувства, которые испытывают многие её сотрудники, особенно темнокожее сообщество, и поощряет открыто высказывать своё несогласие с руководством. «Нам предстоит принять дополнительные сложные решения по поводу контента, поэтому мы продолжаем просить их давать честные отзывы», — подчеркнул собеседник издания.

Американский сайт напоминает, что на прошлой неделе Twitter впервые отметил предупреждающим значком твит Трампа, в котором президент отмечает: «Когда начинается мародёрство, начинается стрельба». Такой же пост появился в Facebook, однако компания решила не предпринимать никаких действий. В пятницу Марк Цукерберг написал в Facebook, что весь день думал, как ответить на твиты и посты главы государства. «Лично у меня глубоко отрицательная реакция на такую разделяющую и провокационную риторику, — отметил основатель соцсети. — Однако я несу ответственность за реакцию не только от себя лично, но и от лица главы организации, которая выступает за свободу волеизъявления». Ранее CNN получал информацию, что в пятницу Цукерберг и Трамп разговаривали по телефону.

Хотя лишь небольшое число сотрудников Facebook из 48 тыс. решили высказать своё мнение, это подчёркивает сложную ситуацию, в которой оказалась компания. Применение санкций к постам Трампа может спровоцировать недовольство в Белом доме и среди консерваторов, которые давно сетовали на предполагаемую ангажированность платформы, а бездействие отдалит от компании некоторых ценных сотрудников.

По мере того, как протесты из-за гибели Джорджа Флойда охватывали десятки городов по всей стране, росло и недовольство сотрудников Facebook. Кэти Джу, работающая в Instagram, написала в Twitter, что не выйдет в понедельник на работу. По её словам, она «глубоко разочарована» тем, «как компания себя показывает», поэтому призвала остальных сотрудников присоединиться к ней. Джейсон Тофф, руководитель отдела по сбыту товара в Facebook, также написал в Twitter, что «не гордится» реакцией руководства, как и большинство сотрудников, с которыми он общался. «Мы хотим, чтобы нас услышали», — подчеркнул он.

В воскресенье Марк Цукерберг опубликовал пост на своей личной странице, в котором подчеркнул, что знает о необходимости «делать больше для поддержки равноправия и безопасности темнокожего сообщества на наших платформах». Он также добавил, что он переведёт $10 млн группам, которые борются за расовую справедливость, пишет CNN.