CNN: Трамп пригрозил закрыть социальные сети

После того как Twitter пометил его сообщения как «бездоказательные», Дональд Трамп пообещал закрыть социальные сети или ужесточить контроль над ними, сообщает CNN. Однако, по мнению корреспондента телеканала, предлагаемая президентом мера даст обратный эффект и лишь приведёт к ещё большему ограничению для пользователей.

Сегодня утром президент пригрозил закрыть или «строго регулировать» социальные сети. Разумеется, это произошло после того, как Twitter проверил на наличие фактологических ошибок два его ложных сообщения о голосовании по почте. Президент утверждает, что они (социальные сети. — ИноТВ) затыкают рот людям с консервативными взглядами.

С нами на связь выходит корреспондент CNN Business Дони О’Салливан. Как известно, президент очень часто выступает с угрозами, есть ли у него полномочия выполнить эту?

ДОНИ О’САЛЛИВАН, корреспондент CNN Business: Что же, Джим, президент и конгресс, несомненно, могут серьёзно усложнить жизнь социальным сетям, значительно повысить их затраты на ведение бизнеса.

В настоящий момент у нас, в США, социальные сети фактически не несут ответственности за то, что пользователи в них публикуют. Так что если появится закон, который это изменит, то Facebook и Twitter, вероятно, придётся нанимать намного больше модераторов.

Но всё это, вероятно, приведёт к ещё большему ограничению самовыражения. Президент сейчас говорит, что Twitter каким-то образом ограничивает его речь. Поэтому я не уверен, что он получит ожидаемый им эффект.

Дони, Twitter проверяет на фактологические ошибки ложные заявления о голосовании по почте. Но поступают ли они также в отношении его твитов, в которых без каких-либо оснований он пытается обвинить (ведущего MSNBC. — ИноТВ) Джо Скарборо в убийстве? И как Facebook реагирует на это?

ДОНИ О’САЛЛИВАН: Да, тут наблюдается абсолютная непоследовательность. Twitter проверяет на дезинформацию сообщения Трампа о голосовании, но не касается его ложных обвинений Скарборо в убийстве. То есть Twitter говорит: «Обвинения в убийстве — это нормально, недостоверные сведения о выборах — ненормально».

Facebook вообще не проверяет их фактологию. Все эти сообщения президента были полностью, слово в слово опубликованы в Facebook, и Facebook никак на это не отреагировал.

В течение последних нескольких лет представители Facebook, Twitter и Google выступали перед конгрессом и заявляли, что придерживаются единого мнения о введении избирателей в заблуждение. По данному же вопросу, очевидно, у них нет согласия.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 27 мая 2020 года.