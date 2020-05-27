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Fox News: Twitter пометил твит Трампа как «бездоказательный», сославшись на CNN и Washington Post

Материал представлен в переводе ИноТВ
Дональд Трамп опубликовал твит о том, что продвигаемая демократами идея голосования по почте может привести к подтасовкам на выборах, и Twitter впервые пометил заявление президента США как противоречащее фактам, сообщает Fox News. Телеканал отмечает, что Twitter сослался на неназванных «экспертов», CNN и The Washington Post как на источник достоверной информации.

Кроме того, Джон, сегодня вечером Twitter поставил «фактологическую» пометку на президентском твите о голосовании по почте. Что вы об этом скажете?

ДЖОН РОБЕРТС, корреспондент Fox News: Это нечто весьма необычное. Президент опубликовал этот твит сегодня в 8:17. Не знаю, видно ли вам, но внизу надпись: «Узнайте факты о голосовании по почте». Если кликнуть по ней, появляется сообщение: «Во вторник президент Трамп сделал ряд утверждений о возможных подтасовках на выборах, после того как губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о кампании по расширению голосования по почте в Калифорнии во время пандемии COVID-19. Эти утверждения бездоказательны, сообщают CNN, The Washington Post и другие. По словам экспертов, подача голосов по почте очень редко связана с подтасовками».

Не больше часа назад в розарии Белого дома президент снова раскритиковал идею голосования по почте, заявив, что заочное голосование — это нормально, но если распространить это на каждый штат, на каждого избирателя, результатом может стать мошенничество.

Но в данный момент в пяти штатах — это Колорадо, Гавайи, Орегон, Вашингтон и Юта — все могут голосовать по почте, и непохоже, что там есть какие-то особые проблемы.

Тот факт, что Twitter ссылается на «CNN, The Washington Post и других»… Посмотрим, как президент ответит на это! Брет?

Дата выхода в эфир 26 мая 2020 года.

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Fox News США Северная Америка
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