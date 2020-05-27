Fox News: Twitter пометил твит Трампа как «бездоказательный», сославшись на CNN и Washington Post

03:00 Кузнецова оценила ситуацию с летним отдыхом детей в период пандемии Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с летним отдыхом детей в период пандемии.

03:00 Сериал «Проект «Анна Николаевна» покажут по телевидению Российский сериал «Проект «Анна Николаевна» с Зоей Бербер в главной роли выйдет на ТНТ. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

03:00 Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до 2021 года Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые должны действовать в стране до 1 января 2021 года.

03:00 Теннисистка Касаткина считает, что большинство футболистов являются высокомерными Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о российских футболистах и их зарплатах.

03:00 Рекс Уолхайм рассказал о традициях у астронавтов Астронавт Рекс Уолхайм рассказал о традициях перед полётом в космос.

03:00 Глава Минэкономразвития назвал общую стоимость мер поддержки экономики Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что общая стоимость всех мер поддержки российской экономики в рамках антикризисных пакетов, направленных на борьбу с последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, составляет на настоящий момент 3,3 трлн рублей.

03:00 Экс-чемпион мира по боксу Уайлдер усомнился в значимости достижений Тайсона Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поставил под сомнение значимость достижений бывшего абсолютного чемпиона мира Майка Тайсона.

03:00 В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве шести человек Полицейские задержали в Оренбургской области подозреваемых в убийстве шести человек, в том числе ребёнка.

03:00 В концерне «Техмаш» рассказали о работе предприятий во время пандемии Исполнительный директор научно-производственного концерна «Техмаш» (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Кочкин рассказал о работе предприятий во время пандемии.

03:00 Григорян встал на защиту футболиста «Спартака» Гулиева Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян высказался о ситуации с бывшим игроком команды Аязе Гулиеве, который ныне выступает за московский «Спартак».

03:00 Лавров обсудил ДОН с главой МИД Белоруссии Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Владимиром Макеем, в котором они обсудили последствия выхода США из Договора по открытому небу (ДОН).

03:00 В России под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся почти 300 тысяч человек В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются 296 154 человека.

03:00 Бэйл не понимает, почему болельщики «Реала» освистывают его Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл признался, что не понимает, почему его освистывают болельщики команды, за которую он выступает.

03:00 RT вошёл в топ-3 рейтинга креативности по итогам премии ADC Awards Книга исторического проекта RT #Romanovs100 с элементами дополненной реальности (augmented reality, AR) и уникальный шрифт «Май» получили награды одной из старейших премий в области дизайна и рекламы ADC Awards.

03:00 Синоптик прогнозирует июльскую жару 30 мая в Москве Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что по-июльски жаркая погода и гроза ожидаются в субботу, 30 мая, в Москве.

03:00 Мэр Черкасс подал иск к Зеленскому о защите чести и достоинства Городской голова города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

03:00 Панарин: в КХЛ деньги вкладываются, а в НХЛ зарабатываются Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин назвал отличия между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

03:00 Грузия не намерена возобновлять сотрудничество с Россией по ДОН Грузия не намерена пересматривать своё решение 2012 года о приостановке сотрудничества с Россией в рамках Договора об открытом небе. Об этом заявили в грузинском МИД.

03:00 Более 6,4 тысячи пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье Лечение от новой коронавирусной инфекции в Московской области завершили ещё 262 человека. Общее число вылечившихся пациентов в регионе превысило 6,4 тыс. Об этом сообщили в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

03:00 Президент ПХК ЦСКА опроверг слухи о новых контрактах Капризова и Сорокина Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал слухи о том, что нападающий Кирилл Капризов и вратарь Илья Сорокин останутся в команде на следующий сезон.

03:00 Исполком РФБ принял решение не определять чемпиона России Исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) принял решение не определять чемпиона России по итогам минувшего сезона, который был досрочно завершён из-за коронавируса.

03:00 В Сочи зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в городе Сочи.

03:00 Российский легкоатлет: футболисты в секунду получают больше, чем я за месяц Чемпион России в беге на средние дистанции Владимир Никитин считает, что футболисты незаслуженно получают крупные гонорары.

03:00 В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом В Санкт-Петербурге умерла инфицированная коронавирусной инфекцией COVID-19 беременная женщина, ребёнка также не удалось спасти.

03:00 Президент Абхазии приедет в Москву на парад Победы Абхазский президент Аслан Бжания приедет в Москву на парад Победы, который пройдёт 24 июня. Об этом сообщили в пресс-службе главы Абхазии.

03:00 В «Рубине» выявлен второй случай заболевания коронавирусом Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Николай Поярков получил положительный результат теста на коронавирус.

03:00 Полиция обнаружила в центре Петербурга работающее кафе Полиция обнаружила в центре Санкт-Петербурга кафе, где гостям оказывались услуги, несмотря на ограничительные меры по коронавирусу, действующие в городе.

03:00 Овечкин сообщил о рождении второго ребёнка Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил о рождении второго ребёнка в своей семье.

03:00 Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила заммэра Анастасия Ракова.

03:00 СМИ: Хоккеисты Капризов и Сорокин проведут сезон-2020/21 в ЦСКА Нападающий московского хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов и его партнёр по команде вратарь Илья Сорокин не покинут стан армейцев в ближайшее время.

03:00 Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.

03:00 НХЛ планирует провести сезон-2020/21 в стандартном формате Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что сезон-2020/21 планируется провести в стандартном формате и в полном объёме.

03:00 Суточный прирост больных коронавирусом в России снизился до 2,3% Суточный прирост зарегистрированных заболевших COVID-19 в России снизился до 2,3%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

03:00 За сутки в России умер 161 человек с коронавирусом За сутки в России скончался 161 человек с COVID-19, за всё время умерли 3968 пациентов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

03:00 В России за сутки выявлено 8338 новых случаев коронавируса Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России за сутки выросло на 8338, до 370 680, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Накануне было выявлено 8915 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

03:00 Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российскую армию запланированы на 2021 год.

03:00 В ЛНА прокомментировали сообщения о «российских самолётах» в Ливии Ливийская национальная армия прокомментировала сообщения американского командования Вооружённых сил в Африке о том, что Россия якобы перебросила в Ливию авиацию.

03:00 Евсеев отреагировал на возможную продажу «Уфы» владельцам «Зальцбурга» и «Манчестер Сити» Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на информацию о возможной продаже российского клуба компании Red Bull или холдингу City Football Group.

03:00 Верховный суд отклонил часть требований по иску экс-главы Чувашии Верховный суд вернул исковое заявление экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные соцгарантии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

03:00 Драйзайтль стал первым немецким хоккеистом в истории, выигравшим «Арт Росс Трофи» Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал обладателем «Арт Росс Трофи», который вручается лучшему бомбардиру по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

03:00 Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.

03:00 Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов На открытии торгов в среду, 27 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

03:00 Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня В 2020 году абитуриенты в России смогут подать документы на поступление в вузы с 20 июня по 17 августа, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

03:00 Кубок Африки по футболу — 2021 будет отложен на год из-за коронавируса Проведение Кубка африканских наций по футболу 2021 года будет отложено на год из-за пандемии коронавируса.

03:00 СМИ: Певица Пелагея официально подала на развод с хоккеистом Телегиным Российская певица Пелагея решила официально оформить развод с нападающим московского хоккейного клуба ЦСКА, олимпийским чемпионом Пхёнчхана-2018 в составе сборной России Иваном Телегиным.

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03:00 Определены составы групп, в которых сыграют восемь лучших клубов НХЛ Стали известны составы групп, в которых сыграют по четыре лучших клуба каждой конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) для определения номера посева в плей-офф.

03:00 Число выявленных случаев коронавируса на Украине достигло 21 905 На Украине за последние сутки выявлен 321 новый случай заболевания коронавирусом, общее число подтверждённых случаев достигло 21 905.

03:00 Зеленский утвердил годовую программу взаимодействия Украины и НАТО Украинский президент Владимир Зеленский утвердил годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2020 год.