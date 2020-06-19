The Times: Facebook не готов к борьбе с фейками

Несмотря на давление со стороны общественности, Facebook не добился прогресса с распространением фейковых новостей в свете приближения выборов в США 2020 года, считает The Times. Как отмечает издание, политики по-прежнему могут публиковать в сети всё что угодно, включая откровенно ложные заявления, а суть рекомендаций компании пользователям заключается в «если вам не нравится то, что вы видите, не смотрите».
Когда выборы 2020 года в США завершатся, Facebook хочет иметь возможность заявить общественности и судебным органам, что компания сделала всё возможное для недопущения вмешательства и дезинформации, пишет The Times.
Как отмечает издание, Facebook испытывает давление: компания должна доказать, что извлекла уроки из выборов 2016 года и что ей можно доверить свои персональные данные.
При этом, амбиции Facebook явно не совпадают с принимаемыми им мерами, пишет The Times. Суть опубликованных соцсетью рекомендаций заключается в том, что «если вам не нравится то, что вы видите, не смотрите». Издание подчёркивает, что относительно успешная деятельность компании по противодействию вмешательству в другие выборы это одно, однако фейковые новости по-прежнему изобилуют на просторах сети. Политики всё ещё могут публиковать в Facebook практически всё, что можно, даже откровенно ложные утверждения.
Как пишет The Times, Джо Байден призвал Facebook проверять всю политическую рекламу за две недели до выборов, однако компания не будет соответствовать этим требованиям. Издание отмечает, что Facebook постоянно заявляет о необходимости свободы слова, а также предпочитает, чтобы его рассматривали исключительно в качестве издателя. Таким образом, фейковые новости в соцсети по-прежнему могут беспрепятственно распространятся.
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