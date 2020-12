Fox News: после скандала с серпом и молотом Псаки назвала своих критиков марионетками Путина

Будущего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки высмеяли за заявление о том, что её критики — марионетки российской пропагандистской машины, пишет Fox News.



Псаки занимала должность пресс-секретаря Госдепартамента США при администрации Обамы, а впоследствии работала на CNN. Вскоре после того, как избранный президент Джо Байден включил её в свою команду по связям с общественностью, в интернете всплыло фото 2014 года, на котором Псаки позирует в розовой шапке с коммунистической символикой, сообщает новостной сайт. Кроме неё, на этом снимке присутствует её бывший босс Джон Керри, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и официальный представитель МИД Мария Захарова.



Как отмечает Fox News, розовая шапка с серпом и молотом была подарена Псаки её коллегой Марией Захаровой в рамках обмена подарками. Автор статьи напоминает, что серп и молот были на гербе СССР, а также «стали символом экономического и политического подавления, которое происходит при коммунистических режимах».



Когда бывшей сотруднице Госдепа припомнили «неоднозначную» историю с шапкой, она заявила, что всё это «российская пропаганда».



«Для всех, кто не был мишенью российской пропаганды (копия Майклу Макфолу и Хиллари Клинтон): цель — дискредитировать мощные голоса и распространять дезинформацию, чтобы сбить с толку общественность, — пишет Псаки в Twitter. — Любой, кто это повторяет (по незнанию или нет), — просто марионетка пропагандистской машины».

For anyone who hasn't been the target of Russian propaganda (cc: @McFaul @HillaryClinton) the purpose is to discredit powerful messengers and to spread misinformation to confuse the public. Anyone who repeats it is (unwitting or not) simply a puppet of the propaganda machine.