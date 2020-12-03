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Fox News: после скандала с серпом и молотом Псаки назвала своих критиков марионетками Путина

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Джен Псаки, которую Байден намерен назначить пресс-секретарём Белого дома, оказалась в центре скандала. После того как в интернете всплыло её старое фото в шапке с советской символикой, Псаки заявила, что любой, кто её критикует, вольно или невольно работает на российскую пропаганду, сообщает Fox News.
Fox News: после скандала с серпом и молотом Псаки назвала своих критиков марионетками Путина
U.S. State Department/Flickr

Будущего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки высмеяли за заявление о том, что её критики — марионетки российской пропагандистской машины, пишет Fox News.

Псаки занимала должность пресс-секретаря Госдепартамента США при администрации Обамы, а впоследствии работала на CNN. Вскоре после того, как избранный президент Джо Байден включил её в свою команду по связям с общественностью, в интернете всплыло фото 2014 года, на котором Псаки позирует в розовой шапке с коммунистической символикой, сообщает новостной сайт. Кроме неё, на этом снимке присутствует её бывший босс Джон Керри, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как отмечает Fox News, розовая шапка с серпом и молотом была подарена Псаки её коллегой Марией Захаровой в рамках обмена подарками. Автор статьи напоминает, что серп и молот были на гербе СССР, а также «стали символом экономического и политического подавления, которое происходит при коммунистических режимах».

Когда бывшей сотруднице Госдепа припомнили «неоднозначную» историю с шапкой, она заявила, что всё это «российская пропаганда».

«Для всех, кто не был мишенью российской пропаганды (копия Майклу Макфолу и Хиллари Клинтон): цель — дискредитировать мощные голоса и распространять дезинформацию, чтобы сбить с толку общественность, — пишет Псаки в Twitter. — Любой, кто это повторяет (по незнанию или нет), — просто марионетка пропагандистской машины».


«Если вы меня критикуете, вы марионетка Путина» — замечательный старт для байденовского пресс-секретаря», — комментирует радиоведущий Ларри О’Коннор.

По иронии судьбы, Псаки работала политическим аналитиком CNN, когда этот канал активно освещал расследование предполагаемого «сговора» избирательного штаба Дональда Трампа с Россией, отмечает Fox News.

Твит Псаки тут же вызвал критику и насмешки со стороны других пользователей соцсети. Так, бывший инспектор ООН Скотт Риттер написал: «Таким абсурдным твитом вы просто показали свою умственную ограниченность… Вы установили стандарт на следующие четыре года — это самое дно».

Пользователь Grumpy задался вопросом: «Как они собираются вести переговоры с Россией, после того как потратили последние четыре года, обвиняя её во всём?»

А журналист Макс Блюменталь написал: «Как убедительно говорил Стивен Коэн, рашагейт продвигала коалиция демократов и неоконсерваторов с целью криминализовать дипломатию с Россией. Теперь, когда этот созданный ими франкенштейновский монстр стал преследовать и их, они рефлекторно винят «российскую пропаганду».

Другие пользователи отмечали, что от истории с шапкой можно было просто отмахнуться, а пресс-секретарю Белого дома не пристало быть такой ранимой.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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